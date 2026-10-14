https://1prime.ru/20261014/shiny-874253322.html

Эксперт рассказал, на что нужно смотреть при покупке шин

Эксперт рассказал, на что нужно смотреть при покупке шин - 14.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, на что нужно смотреть при покупке шин

Срок службы шин отсчитывается от даты производства и в среднем составляет пять лет, поэтому при покупке резины важно проверять эту маркировку на боковой стороне | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T22:21+0300

2026-10-14T22:21+0300

2026-10-14T22:21+0300

шины

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Срок службы шин отсчитывается от даты производства и в среднем составляет пять лет, поэтому при покупке резины важно проверять эту маркировку на боковой стороне покрышки, объяснил автоэксперт Евгений Ладушкин. "Дата производства шин набивается на боковой стороне покрышки, чаще всего это месяц и год выпуска. Резина, которая долго хранилась, может иметь внутренние повреждения из-за нарушения условий хранения, которые можно увидеть только при монтаже на балансировочном стенде. Срок службы шин исчисляется именно с даты производства. В среднем он составляет пять лет", - сказал Ладушкин 360.ru. По словам эксперта, водители все чаще приобретают зимнюю резину на маркетплейсах или других онлайн-площадках. Ладушкин отметил, что в пункте выдачи заказов необходимо осмотреть резину и проверить отсутствие следов монтажа, заломов и опрелостей. На поверхности покрышек не должно быть трещин, даже незначительных, пояснил специалист. Ладушкин также предупредил, что не стоит покупать резину, которая долго была на хранении: в этом случае возрастает вероятность проблем с балансировкой. Он подчеркнул, что если срок службы шин истечет, могут возникнуть проблемы на дороге, а зимой это может повысить аварийность автомобиля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

шины