https://1prime.ru/20261014/shiny-874253322.html
Эксперт рассказал, на что нужно смотреть при покупке шин
Эксперт рассказал, на что нужно смотреть при покупке шин - 14.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, на что нужно смотреть при покупке шин
Срок службы шин отсчитывается от даты производства и в среднем составляет пять лет, поэтому при покупке резины важно проверять эту маркировку на боковой стороне | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T22:21+0300
2026-10-14T22:21+0300
2026-10-14T22:21+0300
шины
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874253322.jpg?1792005710
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Срок службы шин отсчитывается от даты производства и в среднем составляет пять лет, поэтому при покупке резины важно проверять эту маркировку на боковой стороне покрышки, объяснил автоэксперт Евгений Ладушкин. "Дата производства шин набивается на боковой стороне покрышки, чаще всего это месяц и год выпуска. Резина, которая долго хранилась, может иметь внутренние повреждения из-за нарушения условий хранения, которые можно увидеть только при монтаже на балансировочном стенде. Срок службы шин исчисляется именно с даты производства. В среднем он составляет пять лет", - сказал Ладушкин 360.ru. По словам эксперта, водители все чаще приобретают зимнюю резину на маркетплейсах или других онлайн-площадках. Ладушкин отметил, что в пункте выдачи заказов необходимо осмотреть резину и проверить отсутствие следов монтажа, заломов и опрелостей. На поверхности покрышек не должно быть трещин, даже незначительных, пояснил специалист. Ладушкин также предупредил, что не стоит покупать резину, которая долго была на хранении: в этом случае возрастает вероятность проблем с балансировкой. Он подчеркнул, что если срок службы шин истечет, могут возникнуть проблемы на дороге, а зимой это может повысить аварийность автомобиля.
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шины
Эксперт рассказал, на что нужно смотреть при покупке шин
Ладушкин: при покупке шин важно проверить дату производства резины
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Срок службы шин отсчитывается от даты производства и в среднем составляет пять лет, поэтому при покупке резины важно проверять эту маркировку на боковой стороне покрышки, объяснил автоэксперт Евгений Ладушкин.
"Дата производства шин набивается на боковой стороне покрышки, чаще всего это месяц и год выпуска. Резина, которая долго хранилась, может иметь внутренние повреждения из-за нарушения условий хранения, которые можно увидеть только при монтаже на балансировочном стенде. Срок службы шин исчисляется именно с даты производства. В среднем он составляет пять лет", - сказал Ладушкин 360.ru.
По словам эксперта, водители все чаще приобретают зимнюю резину на маркетплейсах или других онлайн-площадках. Ладушкин отметил, что в пункте выдачи заказов необходимо осмотреть резину и проверить отсутствие следов монтажа, заломов и опрелостей. На поверхности покрышек не должно быть трещин, даже незначительных, пояснил специалист.
Ладушкин также предупредил, что не стоит покупать резину, которая долго была на хранении: в этом случае возрастает вероятность проблем с балансировкой. Он подчеркнул, что если срок службы шин истечет, могут возникнуть проблемы на дороге, а зимой это может повысить аварийность автомобиля.