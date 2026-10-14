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Силуанов представит Россию на встречах G20 в Бангкоке - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Силуанов представит Россию на встречах G20 в Бангкоке
Силуанов представит Россию на встречах G20 в Бангкоке - 14.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов представит Россию на встречах G20 в Бангкоке
Министр финансов России Антон Силуанов примет участие во встречах "финансовой двадцатки" в Бангкоке 15-17 октября 2026 года, сообщает министерство в своем... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:18+0300
2026-10-14T18:18+0300
финансы
мировая экономика
бангкок
таиланд
антон силуанов
мвф
всемирный банк
минфин
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов примет участие во встречах "финансовой двадцатки" в Бангкоке 15-17 октября 2026 года, сообщает министерство в своем канале на платформе Max. "15–17 октября 2026 года министр финансов РФ Антон Силуанов посетит Бангкок (Таиланд), где примет участие в ежегодном собрании руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, а также во встрече "Группы двадцати", - говорится в сообщении. Кроме того, в рамках поездки запланирован ряд рабочих встреч, отмечает Минфин.
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финансы, мировая экономика, бангкок, таиланд, антон силуанов, мвф, всемирный банк, минфин
Финансы, Мировая экономика, БАНГКОК, ТАИЛАНД, Антон Силуанов, МВФ, Всемирный банк, Минфин
18:18 14.10.2026
 
Силуанов представит Россию на встречах G20 в Бангкоке

Силуанов примет участие в встречах "финансовой двадцатки" в Бангкоке 15-17 октября

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк*Антон Силуанов
*Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов примет участие во встречах "финансовой двадцатки" в Бангкоке 15-17 октября 2026 года, сообщает министерство в своем канале на платформе Max.
"15–17 октября 2026 года министр финансов РФ Антон Силуанов посетит Бангкок (Таиланд), где примет участие в ежегодном собрании руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, а также во встрече "Группы двадцати", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках поездки запланирован ряд рабочих встреч, отмечает Минфин.
 
ФинансыМировая экономикаБАНГКОКТАИЛАНДАнтон СилуановМВФВсемирный банкМинфин
 
 
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