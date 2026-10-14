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Форсированная фаза трансформации экономики РФ завершена, заявил Силуанов - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Форсированная фаза трансформации экономики РФ завершена, заявил Силуанов
Форсированная фаза трансформации экономики РФ завершена, заявил Силуанов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Форсированная фаза трансформации экономики РФ завершена, заявил Силуанов
Наиболее форсированная фаза структурной трансформации отечественной экономики сегодня в значительной степени завершена, говорится в письменном заявлении... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:13+0300
2026-10-14T18:26+0300
россия
финансы
антон силуанов
мвф
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Наиболее форсированная фаза структурной трансформации отечественной экономики сегодня в значительной степени завершена, говорится в письменном заявлении министра финансов России Антона Силуанова на сайте МВФ в преддверии 54-го заседания МВФК в Бангкоке."Сегодня наиболее форсированная фаза структурной трансформации отечественной экономики в значительной степени завершена. Быстрая адаптация отечественной экономики с достижением полной занятости на рынке труда при сохранении бюджетного импульса на повышенном уровне потребовала мер по охлаждению инфляционных процессов", - отмечает Силуанов в заявлении.Эффективные меры денежно-кредитной политики, направленные на охлаждение спроса, позволили смягчить инфляционный фон."Годовая инфляция снизилась с 8,3% в среднем за период со II полугодия 2023 года по I полугодие 2025 года до 6,8% в среднем за период со II полугодия 2025 года без значимого ухудшения ситуации на рынке труда", - пишет Силуанов.Уровень безработицы остается вблизи минимальных исторических значений – 2,3% в июле 2026 года, реальная заработная плата сохраняет высокие темпы роста – 6% в январе–июле 2026 года.По словам Силуанова, процесс масштабной структурной трансформации российской экономики идет с 2022 года."Хозяйствующие субъекты перестраивали свои бизнес-модели и производственно-логистические маршруты, осваивали новые рынки сбыта, занимали освободившиеся от иностранных товаров и услуг ниши внутреннего рынка", - отмечает министр.Эти структурные изменения сопровождались масштабным повышением инвестиционной активности, созданием рабочих мест и повышением доходов граждан."Бюджетная политика содействовала подстройке экономики как за счет обеспечения ее общей экспансивной направленности с аллокацией дополнительных ресурсов на новые приоритеты, так и за счет налоговых преобразований и стратегической приоритизации расходов", - добавил глава Минфина.
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россия, финансы, антон силуанов, мвф
РОССИЯ, Финансы, Антон Силуанов, МВФ
18:13 14.10.2026 (обновлено: 18:26 14.10.2026)
 
Форсированная фаза трансформации экономики РФ завершена, заявил Силуанов

Силуанов: наиболее форсированная фаза структурной трансформации экономики России завершена

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк*Антон Силуанов
*Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Наиболее форсированная фаза структурной трансформации отечественной экономики сегодня в значительной степени завершена, говорится в письменном заявлении министра финансов России Антона Силуанова на сайте МВФ в преддверии 54-го заседания МВФК в Бангкоке.
"Сегодня наиболее форсированная фаза структурной трансформации отечественной экономики в значительной степени завершена. Быстрая адаптация отечественной экономики с достижением полной занятости на рынке труда при сохранении бюджетного импульса на повышенном уровне потребовала мер по охлаждению инфляционных процессов", - отмечает Силуанов в заявлении.
Эффективные меры денежно-кредитной политики, направленные на охлаждение спроса, позволили смягчить инфляционный фон.
"Годовая инфляция снизилась с 8,3% в среднем за период со II полугодия 2023 года по I полугодие 2025 года до 6,8% в среднем за период со II полугодия 2025 года без значимого ухудшения ситуации на рынке труда", - пишет Силуанов.
Уровень безработицы остается вблизи минимальных исторических значений – 2,3% в июле 2026 года, реальная заработная плата сохраняет высокие темпы роста – 6% в январе–июле 2026 года.
По словам Силуанова, процесс масштабной структурной трансформации российской экономики идет с 2022 года.
"Хозяйствующие субъекты перестраивали свои бизнес-модели и производственно-логистические маршруты, осваивали новые рынки сбыта, занимали освободившиеся от иностранных товаров и услуг ниши внутреннего рынка", - отмечает министр.
Эти структурные изменения сопровождались масштабным повышением инвестиционной активности, созданием рабочих мест и повышением доходов граждан.
"Бюджетная политика содействовала подстройке экономики как за счет обеспечения ее общей экспансивной направленности с аллокацией дополнительных ресурсов на новые приоритеты, так и за счет налоговых преобразований и стратегической приоритизации расходов", - добавил глава Минфина.
 
РОССИЯФинансыАнтон СилуановМВФ
 
 
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