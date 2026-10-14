https://1prime.ru/20261014/siluanov-874245088.html
Уровень госдолга России к 2030 году не превысит 25% ВВП, заявил Силуанов
Уровень госдолга России к 2030 году не превысит 25% ВВП, заявил Силуанов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Уровень госдолга России к 2030 году не превысит 25% ВВП, заявил Силуанов
Уровень государственного долга России к 2030 году не превысит 25% ВВП, что позволит сохранить лидирующие позиции среди стран G20 по уровню госдолга, говорится в | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:25+0300
2026-10-14T18:25+0300
2026-10-14T18:25+0300
россия
мировая экономика
антон силуанов
мвф
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Уровень государственного долга России к 2030 году не превысит 25% ВВП, что позволит сохранить лидирующие позиции среди стран G20 по уровню госдолга, говорится в письменном заявлении министра финансов России Антона Силуанова на сайте МВФ в преддверии 54-го заседания МВФК. "Проект бюджета на 2027-2029 годы предусматривает дефицит федерального бюджета на безопасном уровне около 2% ВВП, а уровень госдолга к 2030 году не превысит 25% ВВП, что позволит России сохранить лидирующие позиции среди стран G20 по уровню госдолга", - отмечает Силуанов в заявлении.
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россия, мировая экономика, антон силуанов, мвф
РОССИЯ, Мировая экономика, Антон Силуанов, МВФ
Уровень госдолга России к 2030 году не превысит 25% ВВП, заявил Силуанов
Силуанов: уровень госдолга России к 2030 году не превысит 25% ВВП