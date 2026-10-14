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Силуанов назвал развитие ИИ важнейшим драйвером роста мировой экономики
Силуанов назвал развитие ИИ важнейшим драйвером роста мировой экономики - 14.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов назвал развитие ИИ важнейшим драйвером роста мировой экономики
Важнейшим драйвером роста мировой экономики в текущих условиях является развитие технологий ИИ, при этом возрастает риск монополизации передовых технологий,... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:18+0300
2026-10-14T18:18+0300
2026-10-14T18:18+0300
технологии
бангкок
антон силуанов
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Важнейшим драйвером роста мировой экономики в текущих условиях является развитие технологий ИИ, при этом возрастает риск монополизации передовых технологий, считает министр финансов России Антон Силуанов.
Глава российского Минфина 15-17 октября примет участие в работе Международного валютно-финансового комитета в Бангкоке. Его письменное заявление опубликовано на сайте Международного валютного фонда (МВФ).
"Важнейшим драйвером экономического роста в условиях демографических проблем и роста торговых противоречий в мире является развитие технологий ИИ. При этом возрастает риск монополизации передовых технологий ИИ, которые должны служить на благо широкого круга стран, а не становиться инструментом экономической политики", - пишет Силуанов.
По его словам, концентрация передовых технологий ИИ в ограниченном числе стран затруднит доступ развивающихся стран к новым технологиям, а также усилит экономическое неравенство. В результате все это отрицательно повлияет на глобальное развитие, заключил Силуанов.
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технологии, бангкок, антон силуанов, минфин, мвф
Технологии, БАНГКОК, Антон Силуанов, Минфин, МВФ
Силуанов назвал развитие ИИ важнейшим драйвером роста мировой экономики
Силуанов назвал развитие технологий ИИ важнейшим драйвером роста мировой экономики
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Важнейшим драйвером роста мировой экономики в текущих условиях является развитие технологий ИИ, при этом возрастает риск монополизации передовых технологий, считает министр финансов России Антон Силуанов.
Глава российского Минфина 15-17 октября примет участие в работе Международного валютно-финансового комитета в Бангкоке. Его письменное заявление опубликовано на сайте Международного валютного фонда (МВФ).
"Важнейшим драйвером экономического роста в условиях демографических проблем и роста торговых противоречий в мире является развитие технологий ИИ. При этом возрастает риск монополизации передовых технологий ИИ, которые должны служить на благо широкого круга стран, а не становиться инструментом экономической политики", - пишет Силуанов.
По его словам, концентрация передовых технологий ИИ в ограниченном числе стран затруднит доступ развивающихся стран к новым технологиям, а также усилит экономическое неравенство. В результате все это отрицательно повлияет на глобальное развитие, заключил Силуанов.