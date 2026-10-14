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Силуанов назвал развитие ИИ важнейшим драйвером роста мировой экономики

Силуанов назвал развитие ИИ важнейшим драйвером роста мировой экономики - 14.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов назвал развитие ИИ важнейшим драйвером роста мировой экономики

Важнейшим драйвером роста мировой экономики в текущих условиях является развитие технологий ИИ, при этом возрастает риск монополизации передовых технологий,... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T18:18+0300

2026-10-14T18:18+0300

2026-10-14T18:18+0300

технологии

бангкок

антон силуанов

минфин

мвф

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Важнейшим драйвером роста мировой экономики в текущих условиях является развитие технологий ИИ, при этом возрастает риск монополизации передовых технологий, считает министр финансов России Антон Силуанов. Глава российского Минфина 15-17 октября примет участие в работе Международного валютно-финансового комитета в Бангкоке. Его письменное заявление опубликовано на сайте Международного валютного фонда (МВФ). "Важнейшим драйвером экономического роста в условиях демографических проблем и роста торговых противоречий в мире является развитие технологий ИИ. При этом возрастает риск монополизации передовых технологий ИИ, которые должны служить на благо широкого круга стран, а не становиться инструментом экономической политики", - пишет Силуанов. По его словам, концентрация передовых технологий ИИ в ограниченном числе стран затруднит доступ развивающихся стран к новым технологиям, а также усилит экономическое неравенство. В результате все это отрицательно повлияет на глобальное развитие, заключил Силуанов.

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технологии, бангкок, антон силуанов, минфин, мвф