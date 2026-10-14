https://1prime.ru/20261014/skelet-874236004.html
Скелет нанотираннуса планируют продать на аукционе за 9 миллионов долларов
Скелет нанотираннуса планируют продать на аукционе за 9 миллионов долларов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Скелет нанотираннуса планируют продать на аукционе за 9 миллионов долларов
Скелет нанотираннуса по прозвищу Джоди планируют продать 27 октября на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке с предварительной оценкой от 6 до 9 миллионов долларов,... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:07+0300
2026-10-14T16:07+0300
2026-10-14T16:21+0300
общество
нью-йорк
sotheby's
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874236004.jpg?1791984099
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Скелет нанотираннуса по прозвищу Джоди планируют продать 27 октября на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке с предварительной оценкой от 6 до 9 миллионов долларов, сообщает телеканал CBS News. По данным телеканала, во вторник ископаемые останки динозавра выставили на всеобщее обозрение перед предстоящими торгами. Возраст скелета составляет около 67 миллионов лет. Аукционный дом Sotheby's в середине июля продал на торгах в Нью-Йорке останки динозавра за рекордные 50,1 миллиона долларов. Ящер вида тираннозавр рекс по прозвищу Гас стал самым дорогим динозавром в истории аукционов при предварительной оценке от 20 до 30 миллионов долларов. Предыдущий рекорд на аукционе ископаемых принадлежал стегозавру Апексу, которого в 2024 году приобрел миллиардер Кен Гриффин за 44,6 миллиона долларов.
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общество , нью-йорк, sotheby's
Общество , Нью-Йорк, Sotheby's
Скелет нанотираннуса планируют продать на аукционе за 9 миллионов долларов
CBS News: скелет тираннозавра Джоди планируют продать на аукционе Sotheby's 27 октября
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Скелет нанотираннуса по прозвищу Джоди планируют продать 27 октября на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке с предварительной оценкой от 6 до 9 миллионов долларов, сообщает телеканал CBS News.
По данным телеканала, во вторник ископаемые останки динозавра выставили на всеобщее обозрение перед предстоящими торгами. Возраст скелета составляет около 67 миллионов лет.
Аукционный дом Sotheby's
в середине июля продал на торгах в Нью-Йорке
останки динозавра за рекордные 50,1 миллиона долларов. Ящер вида тираннозавр рекс по прозвищу Гас стал самым дорогим динозавром в истории аукционов при предварительной оценке от 20 до 30 миллионов долларов.
Предыдущий рекорд на аукционе ископаемых принадлежал стегозавру Апексу, которого в 2024 году приобрел миллиардер Кен Гриффин за 44,6 миллиона долларов.