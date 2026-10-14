Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Скелет нанотираннуса планируют продать на аукционе за 9 миллионов долларов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/skelet-874236004.html
Скелет нанотираннуса планируют продать на аукционе за 9 миллионов долларов
Скелет нанотираннуса планируют продать на аукционе за 9 миллионов долларов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Скелет нанотираннуса планируют продать на аукционе за 9 миллионов долларов
Скелет нанотираннуса по прозвищу Джоди планируют продать 27 октября на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке с предварительной оценкой от 6 до 9 миллионов долларов,... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:07+0300
2026-10-14T16:21+0300
общество
нью-йорк
sotheby's
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874236004.jpg?1791984099
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Скелет нанотираннуса по прозвищу Джоди планируют продать 27 октября на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке с предварительной оценкой от 6 до 9 миллионов долларов, сообщает телеканал CBS News. По данным телеканала, во вторник ископаемые останки динозавра выставили на всеобщее обозрение перед предстоящими торгами. Возраст скелета составляет около 67 миллионов лет. Аукционный дом Sotheby's в середине июля продал на торгах в Нью-Йорке останки динозавра за рекордные 50,1 миллиона долларов. Ящер вида тираннозавр рекс по прозвищу Гас стал самым дорогим динозавром в истории аукционов при предварительной оценке от 20 до 30 миллионов долларов. Предыдущий рекорд на аукционе ископаемых принадлежал стегозавру Апексу, которого в 2024 году приобрел миллиардер Кен Гриффин за 44,6 миллиона долларов.
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , нью-йорк, sotheby's
Общество , Нью-Йорк, Sotheby's
16:07 14.10.2026 (обновлено: 16:21 14.10.2026)
 
Скелет нанотираннуса планируют продать на аукционе за 9 миллионов долларов

CBS News: скелет тираннозавра Джоди планируют продать на аукционе Sotheby's 27 октября

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Скелет нанотираннуса по прозвищу Джоди планируют продать 27 октября на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке с предварительной оценкой от 6 до 9 миллионов долларов, сообщает телеканал CBS News.
По данным телеканала, во вторник ископаемые останки динозавра выставили на всеобщее обозрение перед предстоящими торгами. Возраст скелета составляет около 67 миллионов лет.
Аукционный дом Sotheby's в середине июля продал на торгах в Нью-Йорке останки динозавра за рекордные 50,1 миллиона долларов. Ящер вида тираннозавр рекс по прозвищу Гас стал самым дорогим динозавром в истории аукционов при предварительной оценке от 20 до 30 миллионов долларов.
Предыдущий рекорд на аукционе ископаемых принадлежал стегозавру Апексу, которого в 2024 году приобрел миллиардер Кен Гриффин за 44,6 миллиона долларов.
 
ОбществоНью-ЙоркSotheby's
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала