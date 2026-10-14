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Словакия не будет участвовать в новом кредите ЕС для Украины, заявил Фицо - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Словакия не будет участвовать в новом кредите ЕС для Украины, заявил Фицо
Словакия не будет участвовать в новом кредите ЕС для Украины, заявил Фицо - 14.10.2026, ПРАЙМ
Словакия не будет участвовать в новом кредите ЕС для Украины, заявил Фицо
Словакия не будет участвовать в новом кредите Европейского союза для Украины, если такой способ поддержки Киева вновь будет рассматриваться, заявил словацкий... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:29+0300
2026-10-14T17:29+0300
мировая экономика
украина
словакия
киев
роберт фицо
ес
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БРАТИСЛАВА, 14 окт - ПРАЙМ. Словакия не будет участвовать в новом кредите Европейского союза для Украины, если такой способ поддержки Киева вновь будет рассматриваться, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "На столе новое предложение о кредите для Украины. 90 миллиардов (евро) было мало, мы в этом не участвовали, и я буду использовать возможность отказа. Кто хочет - пожалуйста, дайте деньги Украине, но Словакия в этом механизме (поддержки Украины - ред.) участвовать не будет", - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами, которая транслировалась на сайте парламента республики в среду. Он отметил, что "это не кредиты, это подарки". "Украина никогда ничего не вернет из этих денег", - заключил Фицо. Кредитная программа ЕС объемом 90 миллиардов евро рассчитана на 2026–2027 годы. Из этой суммы 60 миллиардов евро предусмотрены для оборонных закупок, еще 30 миллиардов евро - для бюджетной поддержки Украины.
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мировая экономика, украина, словакия, киев, роберт фицо, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Киев, Роберт Фицо, ЕС
17:29 14.10.2026
 
Словакия не будет участвовать в новом кредите ЕС для Украины, заявил Фицо

Премьер Словакии Фицо: страна не будет участвовать в новом кредите ЕС для Украины

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БРАТИСЛАВА, 14 окт - ПРАЙМ. Словакия не будет участвовать в новом кредите Европейского союза для Украины, если такой способ поддержки Киева вновь будет рассматриваться, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"На столе новое предложение о кредите для Украины. 90 миллиардов (евро) было мало, мы в этом не участвовали, и я буду использовать возможность отказа. Кто хочет - пожалуйста, дайте деньги Украине, но Словакия в этом механизме (поддержки Украины - ред.) участвовать не будет", - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами, которая транслировалась на сайте парламента республики в среду.
Он отметил, что "это не кредиты, это подарки".
"Украина никогда ничего не вернет из этих денег", - заключил Фицо.
Кредитная программа ЕС объемом 90 миллиардов евро рассчитана на 2026–2027 годы. Из этой суммы 60 миллиардов евро предусмотрены для оборонных закупок, еще 30 миллиардов евро - для бюджетной поддержки Украины.
 
Мировая экономикаУКРАИНАСЛОВАКИЯКиевРоберт ФицоЕС
 
 
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