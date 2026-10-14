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Politico: ЕС смягчил требование по семилетнему бюджету

Politico: ЕС смягчил требование по семилетнему бюджету - 14.10.2026, ПРАЙМ

Politico: ЕС смягчил требование по семилетнему бюджету

Страны Евросоюза поменяли пункт о необходимости согласовать семилетний бюджет евроблока до конца года на призыв сделать это "своевременно" в черновом варианте... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:31+0300

2026-10-14T14:31+0300

2026-10-14T14:31+0300

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politico

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Страны Евросоюза поменяли пункт о необходимости согласовать семилетний бюджет евроблока до конца года на призыв сделать это "своевременно" в черновом варианте документа, который будет принят по итогам предстоящего заседания Европейского совета, сообщает газета Politico со ссылкой на документ в его распоряжении и двух дипломатов ЕС. Страны ЕС должны до конца текущего года согласовать финальный вариант нового семилетнего бюджета, который будет действовать в сообществе с 2028 по 2034 годы. "Некоторые страны, включая Италию и Францию, призвали команду (председателя Европейского совета Антониу - ред.) Кошты убрать упоминание о "достижении окончательного соглашения к концу года" из выводов Совета"... Новый проект выводов от вечера вторника просто призывает к "своевременному соглашению", - говорится в сообщении издания. Кроме того, в черновом варианте документа отмечается, что, если соглашение будет достигнуто к концу года, то это позволит начать финансирование в 2028 году, когда новый семилетний бюджет вступит в силу. Как пишет Politico, те же формулировки использовались в выводах по итогам саммита в июне 2025 года. Ожидается, что противоречия вокруг нового бюджета станут одной из основных тем саммита ЕС 15-16 октября в Брюсселе. Европейские лидеры рассчитывают согласовать его основные параметры до конца года, однако позиции государств по общему объему расходов и распределению финансирования остаются существенно различными.

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мировая экономика, италия, франция, брюссель, ес, politico