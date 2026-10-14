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"Т Плюс" готова к осенне-зимнему периоду, заявил Сниккарс - 14.10.2026, ПРАЙМ
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"Т Плюс" готова к осенне-зимнему периоду, заявил Сниккарс
"Т Плюс" готова к осенне-зимнему периоду, заявил Сниккарс - 14.10.2026, ПРАЙМ
"Т Плюс" готова к осенне-зимнему периоду, заявил Сниккарс
Компания "Т Плюс" готова к осенне-зимнему периоду, заявил гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах международного форума "Российская энергетическая... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:00+0300
2026-10-14T15:00+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Компания "Т Плюс" готова к осенне-зимнему периоду, заявил гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). "У нас уже готовность, я считаю, генерирующего и теплосетевого оборудования в высокой стадии... Мы готовы, гидравлические испытания полностью почти закончены... Да, мы готовы к зиме", - ответил он на вопрос о готовности к осенне-зимнему периоду в регионах присутствия компании в эфире "России 24". "Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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ПРАЙМ
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москва, т плюс
МОСКВА, Т Плюс
15:00 14.10.2026
 
"Т Плюс" готова к осенне-зимнему периоду, заявил Сниккарс

Глава "Т Плюс" Сниккарс: компания готова к осенне-зимнему периоду

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Компания "Т Плюс" готова к осенне-зимнему периоду, заявил гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
"У нас уже готовность, я считаю, генерирующего и теплосетевого оборудования в высокой стадии... Мы готовы, гидравлические испытания полностью почти закончены... Да, мы готовы к зиме", - ответил он на вопрос о готовности к осенне-зимнему периоду в регионах присутствия компании в эфире "России 24".
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
МОСКВАТ Плюс
 
 
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