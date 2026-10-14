https://1prime.ru/20261014/snikkars-874231542.html
"Т Плюс" готова к осенне-зимнему периоду, заявил Сниккарс
"Т Плюс" готова к осенне-зимнему периоду, заявил Сниккарс - 14.10.2026, ПРАЙМ
"Т Плюс" готова к осенне-зимнему периоду, заявил Сниккарс
Компания "Т Плюс" готова к осенне-зимнему периоду, заявил гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах международного форума "Российская энергетическая... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:00+0300
2026-10-14T15:00+0300
2026-10-14T15:00+0300
москва
т плюс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874231542.jpg?1791979202
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Компания "Т Плюс" готова к осенне-зимнему периоду, заявил гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
"У нас уже готовность, я считаю, генерирующего и теплосетевого оборудования в высокой стадии... Мы готовы, гидравлические испытания полностью почти закончены... Да, мы готовы к зиме", - ответил он на вопрос о готовности к осенне-зимнему периоду в регионах присутствия компании в эфире "России 24".
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, т плюс
"Т Плюс" готова к осенне-зимнему периоду, заявил Сниккарс
Глава "Т Плюс" Сниккарс: компания готова к осенне-зимнему периоду
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Компания "Т Плюс" готова к осенне-зимнему периоду, заявил гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
"У нас уже готовность, я считаю, генерирующего и теплосетевого оборудования в высокой стадии... Мы готовы, гидравлические испытания полностью почти закончены... Да, мы готовы к зиме", - ответил он на вопрос о готовности к осенне-зимнему периоду в регионах присутствия компании в эфире "России 24".
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.