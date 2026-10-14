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Собянин утвердил прогноз развития Москвы на 2027-2029 годы

Собянин утвердил прогноз развития Москвы на 2027-2029 годы - 14.10.2026, ПРАЙМ

Собянин утвердил прогноз развития Москвы на 2027-2029 годы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития столицы на 2027–2029 годы. Об этом он сообщил в своем канале на платформе "Макс". | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:11+0300

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россия

москва

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банк россии

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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития столицы на 2027–2029 годы. Об этом он сообщил в своем канале на платформе "Макс".По словам мэра, в предстоящие три года положительная динамика по основным показателям сохранится. Темпы роста валового регионального продукта прогнозируются в диапазоне 1,5–2,5%.Увеличение инвестиционной активности в 2027 году составит порядка 0,5% в сопоставимых ценах, а в 2028–2029 годах ускорится до 2,7–3,2%. Этому, отметил Собянин, будут способствовать смягчение денежно-кредитной политики Банка России и улучшение финансового состояния предприятий.Выпуск продукции обрабатывающей промышленности столицы, согласно прогнозу, будет расти на 6–7,5% ежегодно.

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