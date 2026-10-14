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"Т Плюс" вынесет на обсуждение совет директоров новую стратегию в декабре
"Т Плюс" вынесет на обсуждение совет директоров новую стратегию в декабре - 14.10.2026, ПРАЙМ
"Т Плюс" вынесет на обсуждение совет директоров новую стратегию в декабре
"Т Плюс" вынесет на обсуждение совета директоров новую стратегию компании в декабре, радикальных корректировок не ожидается, заявил генеральный директор "Т... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:38+0300
2026-10-14T14:38+0300
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т плюс
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Т Плюс" вынесет на обсуждение совета директоров новую стратегию компании в декабре, радикальных корректировок не ожидается, заявил генеральный директор "Т Плюс" Павел Сниккарс в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
"На сегодняшний момент мы находимся в стадии обсуждения. Буквально вчера с представителями и членами совета директоров, представителями акционеров мы обсуждали основные стратегические инициативы. Какой-то такой серьезной корректировки, чтобы мы кардинально развернулись и пошли на 180 градусов вправо - ее нет... Я надеюсь, что в декабре мы вынесем ее на совет директоров и она получит поддержку", - сказал он в эфире "России 24".
По словам Сниккарса, в стратегии найдут отражение внешние вызовы по платформенной экономике и открытости.
Он отметил, что в данный момент ведется усиленная работа и поиск "золотой середины" в стратегических направлениях.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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москва, т плюс
"Т Плюс" вынесет на обсуждение совет директоров новую стратегию в декабре
Сниккарс: "Т Плюс" вынесет на обсуждение совет директоров новую стратегию в декабре
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Т Плюс" вынесет на обсуждение совета директоров новую стратегию компании в декабре, радикальных корректировок не ожидается, заявил генеральный директор "Т Плюс" Павел Сниккарс в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
"На сегодняшний момент мы находимся в стадии обсуждения. Буквально вчера с представителями и членами совета директоров, представителями акционеров мы обсуждали основные стратегические инициативы. Какой-то такой серьезной корректировки, чтобы мы кардинально развернулись и пошли на 180 градусов вправо - ее нет... Я надеюсь, что в декабре мы вынесем ее на совет директоров и она получит поддержку", - сказал он в эфире "России 24".
По словам Сниккарса, в стратегии найдут отражение внешние вызовы по платформенной экономике и открытости.
Он отметил, что в данный момент ведется усиленная работа и поиск "золотой середины" в стратегических направлениях.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.