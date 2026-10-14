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Совфед одобрил закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год
Совфед одобрил закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год - 14.10.2026, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2025 год. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:53+0300
2026-10-14T14:53+0300
2026-10-14T14:53+0300
финансы
совет федерации
омс
фомс
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2025 год.
В законе отмечается, что бюджет фонда ОМС исполнен с профицитом в 80 миллиардов рублей при ранее запланированном дефиците в 136,618 миллиарда рублей.
Согласно пояснительной записке, это произошло в основном за счет перевыполнения поступлений в фонд страховых взносов на обязательное медицинское страхование. Доля таких взносов в общем объеме доходов бюджета фонда составила 86,4%.
Доходы бюджета фонда в прошлом году составили 4,447 триллиона рублей, расходы – 4,367 триллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом доходы ФОМС увеличились на 14,9%, расходы – на 12,3%.
Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 537,318 миллиарда рублей.
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финансы, совет федерации, омс, фомс
Финансы, Совет Федерации, ОМС, ФОМС
Совфед одобрил закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год
Совфед одобрил закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2025 год.
В законе отмечается, что бюджет фонда ОМС исполнен с профицитом в 80 миллиардов рублей при ранее запланированном дефиците в 136,618 миллиарда рублей.
Согласно пояснительной записке, это произошло в основном за счет перевыполнения поступлений в фонд страховых взносов на обязательное медицинское страхование. Доля таких взносов в общем объеме доходов бюджета фонда составила 86,4%.
Доходы бюджета фонда в прошлом году составили 4,447 триллиона рублей, расходы – 4,367 триллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом доходы ФОМС увеличились на 14,9%, расходы – на 12,3%.
Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 537,318 миллиарда рублей.