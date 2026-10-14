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Совфед одобрил закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год

Совфед одобрил закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год - 14.10.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2025 год. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:53+0300

2026-10-14T14:53+0300

2026-10-14T14:53+0300

финансы

совет федерации

омс

фомс

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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2025 год. В законе отмечается, что бюджет фонда ОМС исполнен с профицитом в 80 миллиардов рублей при ранее запланированном дефиците в 136,618 миллиарда рублей. Согласно пояснительной записке, это произошло в основном за счет перевыполнения поступлений в фонд страховых взносов на обязательное медицинское страхование. Доля таких взносов в общем объеме доходов бюджета фонда составила 86,4%. Доходы бюджета фонда в прошлом году составили 4,447 триллиона рублей, расходы – 4,367 триллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом доходы ФОМС увеличились на 14,9%, расходы – на 12,3%. Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 537,318 миллиарда рублей.

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финансы, совет федерации, омс, фомс