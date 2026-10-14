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США и Китай вносят основной вклад в дисбаланс мировой экономики - МВФ

США и Китай вносят основной вклад в дисбаланс мировой экономики - МВФ - 14.10.2026, ПРАЙМ

США и Китай вносят основной вклад в дисбаланс мировой экономики - МВФ

Экономики США и Китая вносят основной вклад в дисбаланс мировой экономики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T11:19+0300

2026-10-14T11:19+0300

2026-10-14T11:19+0300

мировая экономика

финансы

китай

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кристалина георгиева

мвф

всемирный банк

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Экономики США и Китая вносят основной вклад в дисбаланс мировой экономики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Мы должны обратить внимание на то, чей вклад является самым крупным, и это в основном Китай и США. Некоторая часть идет также от европейских экономик", - сказала она на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке. Ее выступление транслировало агентство Ассошиэйтед Пресс. По словам Георгиевой, МВФ уже давно предупреждает о росте чрезмерного дисбаланса в мировой экономике. В сложившейся ситуации Китаю следует увеличить внутреннее потребление и постараться отойти от экспортной модели. Соединенным Штатам следует снижать долговую нагрузку, а странам Европы надо работать над повышением конкурентоспособности, считает Георгиева. "Если говорить простыми словами, Китай должен больше тратить, США должны больше экономить, а Европа должна больше инвестировать", - заключила глава МВФ.

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мировая экономика, финансы, китай, сша, европа, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк