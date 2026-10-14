https://1prime.ru/20261014/ssha-874218402.html
США и Китай вносят основной вклад в дисбаланс мировой экономики - МВФ
США и Китай вносят основной вклад в дисбаланс мировой экономики - МВФ - 14.10.2026, ПРАЙМ
США и Китай вносят основной вклад в дисбаланс мировой экономики - МВФ
Экономики США и Китая вносят основной вклад в дисбаланс мировой экономики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:19+0300
2026-10-14T11:19+0300
2026-10-14T11:19+0300
мировая экономика
финансы
китай
сша
европа
кристалина георгиева
мвф
всемирный банк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874218402.jpg?1791965958
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Экономики США и Китая вносят основной вклад в дисбаланс мировой экономики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Мы должны обратить внимание на то, чей вклад является самым крупным, и это в основном Китай и США. Некоторая часть идет также от европейских экономик", - сказала она на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.
Ее выступление транслировало агентство Ассошиэйтед Пресс.
По словам Георгиевой, МВФ уже давно предупреждает о росте чрезмерного дисбаланса в мировой экономике.
В сложившейся ситуации Китаю следует увеличить внутреннее потребление и постараться отойти от экспортной модели. Соединенным Штатам следует снижать долговую нагрузку, а странам Европы надо работать над повышением конкурентоспособности, считает Георгиева.
"Если говорить простыми словами, Китай должен больше тратить, США должны больше экономить, а Европа должна больше инвестировать", - заключила глава МВФ.
китай
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, китай, сша, европа, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк
Мировая экономика, Финансы, КИТАЙ, США, ЕВРОПА, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк
США и Китай вносят основной вклад в дисбаланс мировой экономики - МВФ
Глава МВФ Георгиева: США и Китай вносят основной вклад в дисбаланс мировой экономики
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Экономики США и Китая вносят основной вклад в дисбаланс мировой экономики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Мы должны обратить внимание на то, чей вклад является самым крупным, и это в основном Китай и США. Некоторая часть идет также от европейских экономик", - сказала она на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.
Ее выступление транслировало агентство Ассошиэйтед Пресс.
По словам Георгиевой, МВФ уже давно предупреждает о росте чрезмерного дисбаланса в мировой экономике.
В сложившейся ситуации Китаю следует увеличить внутреннее потребление и постараться отойти от экспортной модели. Соединенным Штатам следует снижать долговую нагрузку, а странам Европы надо работать над повышением конкурентоспособности, считает Георгиева.
"Если говорить простыми словами, Китай должен больше тратить, США должны больше экономить, а Европа должна больше инвестировать", - заключила глава МВФ.