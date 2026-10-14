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Пенсионный тупик: США стоят на пороге социального кризиса, пишет Bloomberg - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Пенсионный тупик: США стоят на пороге социального кризиса, пишет Bloomberg
Пенсионный тупик: США стоят на пороге социального кризиса, пишет Bloomberg - 14.10.2026, ПРАЙМ
Пенсионный тупик: США стоят на пороге социального кризиса, пишет Bloomberg
США грозит кризис системы социального обеспечения, однако политики предпочитают об этом молчать, пишет Bloomberg. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:08+0300
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. США грозит кризис системы социального обеспечения, однако политики предпочитают об этом молчать, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, в 2032 году трастовый фонд Social Security исчерпает средства, что запустит автоматическое урезание выплат на 22% для 71 миллиона пенсионеров. В качестве альтернативы предлагается сокращать пособия, повышать налоги или разрешить системе наращивать дефицит бюджета."Значимость выплат по социальному обеспечению в ближайшие десятилетия будет только расти, поскольку все меньше пенсионеров будут получать частные пенсии", — подчеркивает издание.Республиканцы, опрошенные Bloomberg, выступают против повышения налогов и сокращения выплат одновременно, поэтому предпочитают не выдвигать конкретных решений. Демократы предлагают поднять налоги для высоких доходов, что может продлить платежеспособность фонда до 2058 года.Как напоминает агентство, в 1983 году фонд был в трех месяцах от банкротства, когда президент США Рональд Рейган и демократы договорились о реформах. Это отсрочило кризис на 49 лет. "Каждый год промедления конгресса лишь увеличивает итоговый дефицит, а вместе с ним и масштаб сокращения пособий или повышения налогов, необходимых для его покрытия", — констатирует издание.
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сша, мировая экономика
США, Мировая экономика
15:08 14.10.2026
 
Пенсионный тупик: США стоят на пороге социального кризиса, пишет Bloomberg

Bloomberg: США грозит кризис системы социального обеспечения, о котором политики молчат

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТуристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. США грозит кризис системы социального обеспечения, однако политики предпочитают об этом молчать, пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, в 2032 году трастовый фонд Social Security исчерпает средства, что запустит автоматическое урезание выплат на 22% для 71 миллиона пенсионеров. В качестве альтернативы предлагается сокращать пособия, повышать налоги или разрешить системе наращивать дефицит бюджета.
"Значимость выплат по социальному обеспечению в ближайшие десятилетия будет только расти, поскольку все меньше пенсионеров будут получать частные пенсии", — подчеркивает издание.
Республиканцы, опрошенные Bloomberg, выступают против повышения налогов и сокращения выплат одновременно, поэтому предпочитают не выдвигать конкретных решений. Демократы предлагают поднять налоги для высоких доходов, что может продлить платежеспособность фонда до 2058 года.
Как напоминает агентство, в 1983 году фонд был в трех месяцах от банкротства, когда президент США Рональд Рейган и демократы договорились о реформах. Это отсрочило кризис на 49 лет.
"Каждый год промедления конгресса лишь увеличивает итоговый дефицит, а вместе с ним и масштаб сокращения пособий или повышения налогов, необходимых для его покрытия", — констатирует издание.
 
СШАМировая экономика
 
 
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