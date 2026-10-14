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WP: внешние организации потратили $1,2 млрд на предвыборную рекламу в США - 14.10.2026, ПРАЙМ
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WP: внешние организации потратили $1,2 млрд на предвыборную рекламу в США
WP: внешние организации потратили $1,2 млрд на предвыборную рекламу в США - 14.10.2026, ПРАЙМ
WP: внешние организации потратили $1,2 млрд на предвыборную рекламу в США
Внешние организации потратили более 1,2 миллиарда долларов на рекламу в рамках конкурентных гонок за места в конгрессе США, сообщает газета The Washington Post. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:48+0300
2026-10-14T17:48+0300
аляска
конгресс сша
сша
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ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Внешние организации потратили более 1,2 миллиарда долларов на рекламу в рамках конкурентных гонок за места в конгрессе США, сообщает газета The Washington Post. "Внешние организации потратили более 1,2 миллиарда долларов на рекламу в конкурентных предвыборных гонках за места в конгрессе США", — пишет газета. В качестве примера газета приводит предвыборную гонку в сенат от штата Аляска, где на внешние группы приходится около 80% рекламных расходов. В частности, связанный с Республиканской партией комитет Senate Leadership Fund PAC потратил 14 миллионов долларов на поддержку действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана. Промежуточные выборы в конгресс пройдут 3 ноября. Как отмечал доцент Университета южной Флориды Роб Меллен, республиканцам будет проще сохранить позиции в верхней палате, контроль над которой важнее для продвижения повестки и утверждения должностных лиц.
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аляска, конгресс сша, сша, выборы в сша, выборы
Аляска, Конгресс США, США, выборы в США, Выборы
17:48 14.10.2026
 
WP: внешние организации потратили $1,2 млрд на предвыборную рекламу в США

WP: внешние организации потратили 1,2 миллиарда долларов на предвыборную рекламу в США

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ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Внешние организации потратили более 1,2 миллиарда долларов на рекламу в рамках конкурентных гонок за места в конгрессе США, сообщает газета The Washington Post.
"Внешние организации потратили более 1,2 миллиарда долларов на рекламу в конкурентных предвыборных гонках за места в конгрессе США", — пишет газета.
В качестве примера газета приводит предвыборную гонку в сенат от штата Аляска, где на внешние группы приходится около 80% рекламных расходов.
В частности, связанный с Республиканской партией комитет Senate Leadership Fund PAC потратил 14 миллионов долларов на поддержку действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана.
Промежуточные выборы в конгресс пройдут 3 ноября. Как отмечал доцент Университета южной Флориды Роб Меллен, республиканцам будет проще сохранить позиции в верхней палате, контроль над которой важнее для продвижения повестки и утверждения должностных лиц.
 
АляскаКонгресс СШАСШАвыборы в СШАВыборы
 
 
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