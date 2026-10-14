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В США предупредили о задержках с выдачей виз - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В США предупредили о задержках с выдачей виз
В США предупредили о задержках с выдачей виз - 14.10.2026, ПРАЙМ
В США предупредили о задержках с выдачей виз
Счетная палата США (The Government Accountability Office, GAO) предупредила, что госдеп США испытывает трудности со своевременной обработкой заявлений на... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:50+0300
2026-10-14T17:50+0300
сша
визы
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ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Счетная палата США (The Government Accountability Office, GAO) предупредила, что госдеп США испытывает трудности со своевременной обработкой заявлений на гостевые визы в ряде стран на фоне сокращения числа сотрудников, занимающихся их оформлением. "Среднее время ожидания получения гостевой визы по всему миру значительно увеличилось по сравнению с допандемийным периодом, что потенциально может негативно сказаться на туристическом потоке. Отчасти это связано с тем, что госдепартамент США испытывает трудности со своевременной обработкой визовых заявлений в некоторых странах, где спрос на визы особенно высок", - говорится в сообщении GAO. Как утверждает палата, это связано в том числе с сокращением персонала, занимающегося гостевыми визами. "В прошлом году ведомство сократило количество сотрудников, работающих полный день и занимающихся гостевыми визами, на 32%, с 1342 до 904 человек", - пишет GAO. Счетная палата США рекомендовала госдепу регулярно оценивать нагрузку на консульский персонал, чтобы численность сотрудников в каждом консульском учреждении соответствовала объему работы. По мнению палаты, это могло бы помочь сократить сроки ожидания виз и положительно сказаться на экономике США за счет роста туризма.
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40
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5
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96
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40
сша, визы
США, визы
17:50 14.10.2026
 
В США предупредили о задержках с выдачей виз

Счетная палата США предупредила о задержках с выдачей виз из-за сокращения штата в госдепе

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ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Счетная палата США (The Government Accountability Office, GAO) предупредила, что госдеп США испытывает трудности со своевременной обработкой заявлений на гостевые визы в ряде стран на фоне сокращения числа сотрудников, занимающихся их оформлением.
"Среднее время ожидания получения гостевой визы по всему миру значительно увеличилось по сравнению с допандемийным периодом, что потенциально может негативно сказаться на туристическом потоке. Отчасти это связано с тем, что госдепартамент США испытывает трудности со своевременной обработкой визовых заявлений в некоторых странах, где спрос на визы особенно высок", - говорится в сообщении GAO.
Как утверждает палата, это связано в том числе с сокращением персонала, занимающегося гостевыми визами.
"В прошлом году ведомство сократило количество сотрудников, работающих полный день и занимающихся гостевыми визами, на 32%, с 1342 до 904 человек", - пишет GAO.
Счетная палата США рекомендовала госдепу регулярно оценивать нагрузку на консульский персонал, чтобы численность сотрудников в каждом консульском учреждении соответствовала объему работы. По мнению палаты, это могло бы помочь сократить сроки ожидания виз и положительно сказаться на экономике США за счет роста туризма.
 
СШАвизы
 
 
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