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В США предупредили о задержках с выдачей виз

В США предупредили о задержках с выдачей виз - 14.10.2026, ПРАЙМ

В США предупредили о задержках с выдачей виз

Счетная палата США (The Government Accountability Office, GAO) предупредила, что госдеп США испытывает трудности со своевременной обработкой заявлений на... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T17:50+0300

2026-10-14T17:50+0300

2026-10-14T17:50+0300

сша

визы

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ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Счетная палата США (The Government Accountability Office, GAO) предупредила, что госдеп США испытывает трудности со своевременной обработкой заявлений на гостевые визы в ряде стран на фоне сокращения числа сотрудников, занимающихся их оформлением. "Среднее время ожидания получения гостевой визы по всему миру значительно увеличилось по сравнению с допандемийным периодом, что потенциально может негативно сказаться на туристическом потоке. Отчасти это связано с тем, что госдепартамент США испытывает трудности со своевременной обработкой визовых заявлений в некоторых странах, где спрос на визы особенно высок", - говорится в сообщении GAO. Как утверждает палата, это связано в том числе с сокращением персонала, занимающегося гостевыми визами. "В прошлом году ведомство сократило количество сотрудников, работающих полный день и занимающихся гостевыми визами, на 32%, с 1342 до 904 человек", - пишет GAO. Счетная палата США рекомендовала госдепу регулярно оценивать нагрузку на консульский персонал, чтобы численность сотрудников в каждом консульском учреждении соответствовала объему работы. По мнению палаты, это могло бы помочь сократить сроки ожидания виз и положительно сказаться на экономике США за счет роста туризма.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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