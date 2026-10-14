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В Черном море у берегов Стамбула сел на мель сухогруз
В Черном море у берегов Стамбула сел на мель сухогруз - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Черном море у берегов Стамбула сел на мель сухогруз
Сухогруз сел на мель в Черном море у берегов турецкой провинции Стамбул на фоне шторма, сообщило в среду агентство DHA. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:53+0300
2026-10-14T14:53+0300
2026-10-14T14:53+0300
бизнес
черное море
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СТАМБУЛ, 14 окт - ПРАЙМ. Сухогруз сел на мель в Черном море у берегов турецкой провинции Стамбул на фоне шторма, сообщило в среду агентство DHA.
"Сухогруз сел на мель у берегов деревни Чилингез в Черном море. Береговая охрана направила специалистов на помощь", - сообщило агентство.
На турецкий мегаполис с ночи обрушились мощные ливни, по прогнозам синоптиков мэрии, дождь закончится лишь к воскресенью. Осадки сопровождаются ураганным ветром до 80 километров в час.
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бизнес, черное море, стамбул
Бизнес, Черное море, Стамбул
В Черном море у берегов Стамбула сел на мель сухогруз
DHA: сухогруз сел на мель в Черном море у берегов Стамбула на фоне шторма
СТАМБУЛ, 14 окт - ПРАЙМ. Сухогруз сел на мель в Черном море у берегов турецкой провинции Стамбул на фоне шторма, сообщило в среду агентство DHA.
"Сухогруз сел на мель у берегов деревни Чилингез в Черном море. Береговая охрана направила специалистов на помощь", - сообщило агентство.
На турецкий мегаполис с ночи обрушились мощные ливни, по прогнозам синоптиков мэрии, дождь закончится лишь к воскресенью. Осадки сопровождаются ураганным ветром до 80 километров в час.