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В Черном море у берегов Стамбула сел на мель сухогруз

В Черном море у берегов Стамбула сел на мель сухогруз - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Черном море у берегов Стамбула сел на мель сухогруз

Сухогруз сел на мель в Черном море у берегов турецкой провинции Стамбул на фоне шторма, сообщило в среду агентство DHA. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:53+0300

2026-10-14T14:53+0300

2026-10-14T14:53+0300

бизнес

черное море

стамбул

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СТАМБУЛ, 14 окт - ПРАЙМ. Сухогруз сел на мель в Черном море у берегов турецкой провинции Стамбул на фоне шторма, сообщило в среду агентство DHA. "Сухогруз сел на мель у берегов деревни Чилингез в Черном море. Береговая охрана направила специалистов на помощь", - сообщило агентство. На турецкий мегаполис с ночи обрушились мощные ливни, по прогнозам синоптиков мэрии, дождь закончится лишь к воскресенью. Осадки сопровождаются ураганным ветром до 80 километров в час.

черное море

стамбул

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бизнес, черное море, стамбул