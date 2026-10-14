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Евросоюз к 2029 году может заменить часть услуг Starlink для Украины

Евросоюз к 2029 году может заменить часть услуг Starlink для Украины - 14.10.2026, ПРАЙМ

Евросоюз к 2029 году может заменить часть услуг Starlink для Украины

Евросоюз может обеспечить Украине часть спутниковых услуг, которые сейчас предоставляют американские системы Starlink и Starshield, за счет европейских... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T16:53+0300

2026-10-14T16:53+0300

2026-10-14T16:53+0300

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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - ПРАЙМ. Евросоюз может обеспечить Украине часть спутниковых услуг, которые сейчас предоставляют американские системы Starlink и Starshield, за счет европейских мощностей и коммерческих операторов, однако собственная полноценная спутниковая группировка ЕС заработает только к 2029 году, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье. "Мы рассматриваем возможность к началу следующего (2027 - ред.) года включить коммерческие услуги в GovSatCom. Как базовая связь, так и услуги военного назначения будут полностью доступны в рамках IRIS к 2029 году. Таким образом, у нас есть способ преодолеть этот разрыв", - ответил он на вопрос, может ли Евросоюз заменить Украине Starlink. Ренье пояснил, что действующая европейская платформа GovSatCom объединяет спутниковые мощности государств ЕС и начала работать в январе 2026 года. По его словам, Еврокомиссия сейчас ведет переговоры с Украиной о ее полноценном подключении к этой системе. При этом представитель ЕК признал различия между гражданскими и военными потребностями Киева. "Базовые потребности в связи, позволяющие оставаться на связи, могут обеспечиваться за счет существующих спутниковых мощностей наших государств-членов. Что касается военных потребностей, то такие услуги потенциально могут предоставляться коммерческими операторами", - сказал он. Журналисты несколько раз пытались выяснить, способны ли европейские системы заменить Starshield в условиях сообщений об ограничении скорости американской спутниковой связи, которая используется украинскими военными, в том числе для управления беспилотниками. Однако официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отказалась сравнивать возможности европейских систем с американскими. "Мы не проводим здесь никаких сравнений между тем, что предоставляется, и направлениями, над которыми мы работаем", - заявила она. Пиньо также сообщила, что Еврокомиссия осведомлена о сообщениях о перебоях в работе Starlink, но пока не располагает достаточной информацией для комментариев. "У нас нет никаких признаков того, что обмен разведывательной информацией прекратился", - добавила представитель ЕК. Ранее появились сообщения об ограничениях скорости спутниковой связи Starlink и Starshield для украинских военных, которые могут затронуть использование беспилотных систем. При этом причины ограничений и их масштабы официально не установлены. Европейская спутниковая группировка IRIS, которая должна включать более 300 аппаратов, создается для обеспечения защищенной связи и уменьшения зависимости ЕС от иностранных операторов.

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технологии, украина, ес, ек, starlink