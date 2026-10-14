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Ограничения работы терминалов Starlink связали Киеву руки, пишет NYT - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Ограничения работы терминалов Starlink связали Киеву руки, пишет NYT
Ограничения работы терминалов Starlink связали Киеву руки, пишет NYT - 14.10.2026, ПРАЙМ
Ограничения работы терминалов Starlink связали Киеву руки, пишет NYT
Ограничения работы терминалов спутниковой связи Starlink потрясли Украину и связали ей руки, пишет американская газета New York Times. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:17+0300
2026-10-14T17:17+0300
россия
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
starlink
всу
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ограничения работы терминалов спутниковой связи Starlink потрясли Украину и связали ей руки, пишет американская газета New York Times. "Украина была потрясена ограничениями работы Starlink... эти ограничения связали Киеву руки", - говорится в публикации. В среду бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ и ограничило логистику. Как сообщил в понедельник телеканал CNN, Пентагон и госдеп США на выходных направили Киеву предупреждения о готовности Вашингтона прекратить передачу разведданных. Владимир Зеленский позднее подтвердил, что западные партнеры Украины в ночь на вторник не предоставили Киеву разведданные о пуске ракет. При этом американский лидер Дональд Трамп во вторник заявил, что Штаты продолжают передавать Украине разведданные.
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россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, starlink, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Starlink, ВСУ
17:17 14.10.2026
 
Ограничения работы терминалов Starlink связали Киеву руки, пишет NYT

NYT: ограничения работы терминалов Starlink потрясли Украину и связали ей руки

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ограничения работы терминалов спутниковой связи Starlink потрясли Украину и связали ей руки, пишет американская газета New York Times.
"Украина была потрясена ограничениями работы Starlink... эти ограничения связали Киеву руки", - говорится в публикации.
В среду бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ и ограничило логистику.
Как сообщил в понедельник телеканал CNN, Пентагон и госдеп США на выходных направили Киеву предупреждения о готовности Вашингтона прекратить передачу разведданных. Владимир Зеленский позднее подтвердил, что западные партнеры Украины в ночь на вторник не предоставили Киеву разведданные о пуске ракет. При этом американский лидер Дональд Трамп во вторник заявил, что Штаты продолжают передавать Украине разведданные.
 
РОССИЯУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампStarlinkВСУ
 
 
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