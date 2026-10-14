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Ограничения работы терминалов Starlink связали Киеву руки, пишет NYT

Ограничения работы терминалов Starlink связали Киеву руки, пишет NYT - 14.10.2026, ПРАЙМ

Ограничения работы терминалов Starlink связали Киеву руки, пишет NYT

Ограничения работы терминалов спутниковой связи Starlink потрясли Украину и связали ей руки, пишет американская газета New York Times. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T17:17+0300

2026-10-14T17:17+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ограничения работы терминалов спутниковой связи Starlink потрясли Украину и связали ей руки, пишет американская газета New York Times. "Украина была потрясена ограничениями работы Starlink... эти ограничения связали Киеву руки", - говорится в публикации. В среду бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ и ограничило логистику. Как сообщил в понедельник телеканал CNN, Пентагон и госдеп США на выходных направили Киеву предупреждения о готовности Вашингтона прекратить передачу разведданных. Владимир Зеленский позднее подтвердил, что западные партнеры Украины в ночь на вторник не предоставили Киеву разведданные о пуске ракет. При этом американский лидер Дональд Трамп во вторник заявил, что Штаты продолжают передавать Украине разведданные.

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россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, starlink, всу