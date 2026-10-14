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Ограничения в работе Starlink скажутся на авиации ВСУ, пишет CNN - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Ограничения в работе Starlink скажутся на авиации ВСУ, пишет CNN
Ограничения в работе Starlink скажутся на авиации ВСУ, пишет CNN - 14.10.2026, ПРАЙМ
Ограничения в работе Starlink скажутся на авиации ВСУ, пишет CNN
Ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине скажутся и на использовании авиации украинскими войсками, утверждает телеканал CNN со ссылкой на... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T19:51+0300
2026-10-14T19:51+0300
технологии
украина
сша
starlink
cnn
всу
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине скажутся и на использовании авиации украинскими войсками, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники. В среду экс-замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ и ограничило логистику. Как отмечает украинский военный источник CNN, ВСУ сталкиваются со значительными трудностями из-за ограничений в работе терминалов. "Они (ограничения - ред.) также снижают возможности военных в сферах прифронтовой логистики, связи и разведки, а еще сказываются на использовании самолетов и вертолетов", - говорится в сообщении. Ранее в октябре издание Politico сообщало, что США могут оставить Киев без американских разведданных и доступа к Starlink. Эта публикация появилась вскоре после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что тот создает проблемы для всего мира. Американский лидер также выразил мнение, что Украине нужен лидер, который сможет договориться с Россией.
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40
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технологии, украина, сша, starlink, cnn, всу
Технологии, УКРАИНА, США, Starlink, CNN, ВСУ
19:51 14.10.2026
 
Ограничения в работе Starlink скажутся на авиации ВСУ, пишет CNN

CNN: ограничения в работе Starlink на Украине скажутся на авиации ВСУ

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине скажутся и на использовании авиации украинскими войсками, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.
В среду экс-замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ и ограничило логистику.
Как отмечает украинский военный источник CNN, ВСУ сталкиваются со значительными трудностями из-за ограничений в работе терминалов.
"Они (ограничения - ред.) также снижают возможности военных в сферах прифронтовой логистики, связи и разведки, а еще сказываются на использовании самолетов и вертолетов", - говорится в сообщении.
Ранее в октябре издание Politico сообщало, что США могут оставить Киев без американских разведданных и доступа к Starlink. Эта публикация появилась вскоре после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что тот создает проблемы для всего мира. Американский лидер также выразил мнение, что Украине нужен лидер, который сможет договориться с Россией.
 
ТехнологииУКРАИНАСШАStarlinkCNNВСУ
 
 
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