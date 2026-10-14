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На Украине рассказали, как узнали об ограничениях в работе Starlink

На Украине рассказали, как узнали об ограничениях в работе Starlink - 14.10.2026, ПРАЙМ

На Украине рассказали, как узнали об ограничениях в работе Starlink

ВСУ узнали об ограничениях в работе Starlink от службы техподдержки компании SpaceX, куда они обратились с жалобой на сбои, сообщил телеканал NBC со ссылкой на... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T20:28+0300

2026-10-14T20:28+0300

2026-10-14T20:28+0300

технологии

украина

starlink

spacex

всу

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. ВСУ узнали об ограничениях в работе Starlink от службы техподдержки компании SpaceX, куда они обратились с жалобой на сбои, сообщил телеканал NBC со ссылкой на украинского чиновника. В среду бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ. "Украинские вооруженные силы узнали об ограничениях от службы поддержки клиентов после того, как направили жалобу на проблемы в работе", - говорится в сообщении. Чиновник также подчеркнул, что SpaceX заранее не предупреждала ВСУ об ограничениях.

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технологии, украина, starlink, spacex, всу