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На Украине рассказали, как узнали об ограничениях в работе Starlink
На Украине рассказали, как узнали об ограничениях в работе Starlink - 14.10.2026, ПРАЙМ
На Украине рассказали, как узнали об ограничениях в работе Starlink
ВСУ узнали об ограничениях в работе Starlink от службы техподдержки компании SpaceX, куда они обратились с жалобой на сбои, сообщил телеканал NBC со ссылкой на... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T20:28+0300
2026-10-14T20:28+0300
2026-10-14T20:28+0300
технологии
украина
starlink
spacex
всу
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. ВСУ узнали об ограничениях в работе Starlink от службы техподдержки компании SpaceX, куда они обратились с жалобой на сбои, сообщил телеканал NBC со ссылкой на украинского чиновника. В среду бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ. "Украинские вооруженные силы узнали об ограничениях от службы поддержки клиентов после того, как направили жалобу на проблемы в работе", - говорится в сообщении. Чиновник также подчеркнул, что SpaceX заранее не предупреждала ВСУ об ограничениях.
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технологии, украина, starlink, spacex, всу
Технологии, УКРАИНА, Starlink, SpaceX, ВСУ
На Украине рассказали, как узнали об ограничениях в работе Starlink
NBC: ВСУ узнали об ограничениях в работе Starlink после жалобы в техподдержку SpaceX
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. ВСУ узнали об ограничениях в работе Starlink от службы техподдержки компании SpaceX, куда они обратились с жалобой на сбои, сообщил телеканал NBC со ссылкой на украинского чиновника.
В среду бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ.
"Украинские вооруженные силы узнали об ограничениях от службы поддержки клиентов после того, как направили жалобу на проблемы в работе", - говорится в сообщении.
Чиновник также подчеркнул, что SpaceX заранее не предупреждала ВСУ об ограничениях.