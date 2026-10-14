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Зеленский признал сложности в работе Starlink на Украине

Зеленский признал сложности в работе Starlink на Украине - 14.10.2026, ПРАЙМ

Зеленский признал сложности в работе Starlink на Украине

Сложности в работе Starlink возникли на Украине, признал Владимир Зеленский в фрагменте интервью, опубликованном в аккаунте соцсети X британского телеведущего... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T20:40+0300

2026-10-14T20:40+0300

2026-10-14T20:40+0300

технологии

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владимир зеленский

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Сложности в работе Starlink возникли на Украине, признал Владимир Зеленский в фрагменте интервью, опубликованном в аккаунте соцсети X британского телеведущего Пирса Моргана Piers Morgan Uncensored. В среду экс-замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ и ограничило логистику. Как отмечает украинский военный источник CNN, ВСУ сталкиваются со значительными трудностями из-за ограничений в работе терминалов. "Понимаем, что происходит. Они (США – ред.) отключили систему – это их решение. Надеюсь, что это ошибка или, возможно, серьезная техническая проблема, не знаю", - сказал Зеленский. Ранее в октябре издание Politico сообщало, что США могут оставить Киев без американских разведданных и доступа к Starlink. Эта публикация появилась вскоре после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского, заявив, что тот создает проблемы для всего мира. Американский лидер также выразил мнение, что Украине нужен лидер, который сможет договориться с Россией.

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технологии, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, starlink, всу