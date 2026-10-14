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Стоимость бензина снизилась в 31 регионе
Стоимость бензина снизилась в 31 регионе - 14.10.2026, ПРАЙМ
Стоимость бензина снизилась в 31 регионе
Стоимость бензина на неделе с 6 по 12 октября снизилась в 31 регионе России, сильнее всего в Крыму, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T19:15+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина на неделе с 6 по 12 октября снизилась в 31 регионе России, сильнее всего в Крыму, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Крыму стал дешевле на 5,24%. Более чем на 3% стоимость топлива уменьшилась в Калмыкии и Тюменской области. А еще в четырех регионах России цена бензина упала более чем на 2%: Марий Эл и Чувашии, а также Вологодской и Челябинской областях. Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в семи регионах: Ингушетии, Дагестане, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Севастополе, а также Пермском крае и Мурманской области. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 17 регионах. Так, в Кабардино-Балкарии и Хакасии, а также Ростовской, Тульской, Тверской и Владимирской областях бензин подешевел более чем на 0,5%. В Северной Осетии-Алании и Красноярском крае, а также Пензенской, Липецкой, Нижегородской, Белгородской, Кировской, Калужской, Амурской, Саратовской, Тамбовской областях темпы снижения цен были меньше этого уровня.
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РОССИЯ, КРЫМ, Калмыкия, Марий Эл, Росстат
Стоимость бензина снизилась в 31 регионе
Росстат: бензин подешевел в 31 регионе России за неделю, сильнее всего в Крыму
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина на неделе с 6 по 12 октября снизилась в 31 регионе России, сильнее всего в Крыму, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Так, за неделю автомобильный бензин в Крыму стал дешевле на 5,24%. Более чем на 3% стоимость топлива уменьшилась в Калмыкии и Тюменской области. А еще в четырех регионах России цена бензина упала более чем на 2%: Марий Эл и Чувашии, а также Вологодской и Челябинской областях.
Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в семи регионах: Ингушетии, Дагестане, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Севастополе, а также Пермском крае и Мурманской области.
В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 17 регионах. Так, в Кабардино-Балкарии и Хакасии, а также Ростовской, Тульской, Тверской и Владимирской областях бензин подешевел более чем на 0,5%.
В Северной Осетии-Алании и Красноярском крае, а также Пензенской, Липецкой, Нижегородской, Белгородской, Кировской, Калужской, Амурской, Саратовской, Тамбовской областях темпы снижения цен были меньше этого уровня.