https://1prime.ru/20261014/stoimost-874247702.html

Стоимость бензина снизилась в 31 регионе

Стоимость бензина снизилась в 31 регионе - 14.10.2026, ПРАЙМ

Стоимость бензина снизилась в 31 регионе

Стоимость бензина на неделе с 6 по 12 октября снизилась в 31 регионе России, сильнее всего в Крыму, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T19:15+0300

2026-10-14T19:15+0300

2026-10-14T19:32+0300

россия

крым

калмыкия

марий эл

росстат

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874247702.jpg?1791995562

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина на неделе с 6 по 12 октября снизилась в 31 регионе России, сильнее всего в Крыму, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Крыму стал дешевле на 5,24%. Более чем на 3% стоимость топлива уменьшилась в Калмыкии и Тюменской области. А еще в четырех регионах России цена бензина упала более чем на 2%: Марий Эл и Чувашии, а также Вологодской и Челябинской областях. Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в семи регионах: Ингушетии, Дагестане, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Севастополе, а также Пермском крае и Мурманской области. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 17 регионах. Так, в Кабардино-Балкарии и Хакасии, а также Ростовской, Тульской, Тверской и Владимирской областях бензин подешевел более чем на 0,5%. В Северной Осетии-Алании и Красноярском крае, а также Пензенской, Липецкой, Нижегородской, Белгородской, Кировской, Калужской, Амурской, Саратовской, Тамбовской областях темпы снижения цен были меньше этого уровня.

крым

калмыкия

марий эл

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крым, калмыкия, марий эл, росстат