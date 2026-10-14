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В Волгоградской области началось строительство моста через Волгу - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В Волгоградской области началось строительство моста через Волгу
В Волгоградской области началось строительство моста через Волгу - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Волгоградской области началось строительство моста через Волгу
Строительство второго этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу началось в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:36+0300
2026-10-14T10:36+0300
газ
бизнес
россия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 14 окт – ПРАЙМ. Строительство второго этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу началось в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. В марте в администрации области сообщали, что на строительство второго этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, протяженностью 9,7 километра, из федерального бюджета в течение шести лет будет выделено 14,3 миллиарда рублей. "Сегодня мы приступили к работам. Уверен, что задачи выполним в установленные сроки, и Волгоградская область — опорный регион — в полном объеме обеспечит транспортировку грузов, перевозку пассажиров по коридору "Север – Юг", - приводятся слова Бочарова в сообщении на сайте администрации. Новая дорога соединит первый этап третьего пускового комплекса от поселка Третий Решающий, движение по которому открыли в декабре 2024 года, с развязкой у Краснослободска. Проект предполагает возведение четырехполосной автодороги, шести мостовых сооружений, укладку 10 водопропускных труб. Дорожный объект станет частью международного транспортного коридора "Север – Юг", который имеет стратегическое значение не только для развития волгоградского региона, но и в целом для страны, отметили в администрации.
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газ, бизнес, россия, волгоградская область
Газ, Бизнес, РОССИЯ, Волгоградская область
10:36 14.10.2026
 
В Волгоградской области началось строительство моста через Волгу

В Волгоградской области началось строительство второго этапа моста через Волгу

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ВОЛГОГРАД, 14 окт – ПРАЙМ. Строительство второго этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу началось в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
В марте в администрации области сообщали, что на строительство второго этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, протяженностью 9,7 километра, из федерального бюджета в течение шести лет будет выделено 14,3 миллиарда рублей.
"Сегодня мы приступили к работам. Уверен, что задачи выполним в установленные сроки, и Волгоградская область — опорный регион — в полном объеме обеспечит транспортировку грузов, перевозку пассажиров по коридору "Север – Юг", - приводятся слова Бочарова в сообщении на сайте администрации.
Новая дорога соединит первый этап третьего пускового комплекса от поселка Третий Решающий, движение по которому открыли в декабре 2024 года, с развязкой у Краснослободска. Проект предполагает возведение четырехполосной автодороги, шести мостовых сооружений, укладку 10 водопропускных труб. Дорожный объект станет частью международного транспортного коридора "Север – Юг", который имеет стратегическое значение не только для развития волгоградского региона, но и в целом для страны, отметили в администрации.
 
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