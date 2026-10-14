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Суд ЕС пока не назвал сроки рассмотрения иска VK об отмене санкций

Суд ЕС пока не назвал сроки рассмотрения иска VK об отмене санкций - 14.10.2026, ПРАЙМ

Суд ЕС пока не назвал сроки рассмотрения иска VK об отмене санкций

Суд Евросоюза пока не может назвать сроки рассмотрения иска российской компании VK об отмене санкций, при этом средняя продолжительность судебного производства... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T07:46+0300

2026-10-14T07:46+0300

2026-10-14T07:46+0300

бизнес

финансы

ес

совет евросоюза

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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - ПРАЙМ. Суд Евросоюза пока не может назвать сроки рассмотрения иска российской компании VK об отмене санкций, при этом средняя продолжительность судебного производства в общем суде ЕС в прошлом году составляла почти 19 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Российская технологическая компания VK 7 октября 2026 года обратилась в общий суд ЕС с иском против Совета Евросоюза. Дело зарегистрировано под номером T-664/26. Компания требует отменить санкции, введенные против нее в июле 2026 года. "На данный момент невозможно предоставить ориентировочные сроки прохождения этих этапов применительно к данному делу", - сообщили в пресс-службе в ответ на запрос агентства о дальнейшем рассмотрении иска VK. При этом в суде пояснили, что "средняя продолжительность производства по делам в Общем суде ЕС в 2025 году составляла 18,9 месяца, однако этот показатель относится ко всем категориям дел, а не только к искам об оспаривании санкций". "Он носит исключительно ориентировочный характер и не должен рассматриваться как прогноз по данному делу: продолжительность зависит от его сложности и процессуального развития", - подчеркнули в пресс-службе. В суде уточнили, что на первоначальном этапе рассмотрения иска обычно происходит обмен письменными позициями сторон, начиная с отзыва Совета ЕС. Конкретные процессуальные сроки сообщаются участникам дела и не раскрываются общественности. Дата возможного открытого заседания также пока не определена. Как сообщили в пресс-службе, краткое изложение требований и аргументов VK будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза после подготовки и перевода, однако сроки этой публикации пока неизвестны. Россия неоднократно заявляла, что считает односторонние ограничительные меры ЕС незаконными и не признает их легитимность.

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бизнес, финансы, ес, совет евросоюза