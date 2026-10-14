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Суд ЕС может рассмотреть иск VK против Совета ЕС без открытых слушаний

Суд ЕС может рассмотреть иск VK против Совета ЕС без открытых слушаний - 14.10.2026, ПРАЙМ

Суд ЕС может рассмотреть иск VK против Совета ЕС без открытых слушаний

Общий суд Евросоюза может рассмотреть иск российской технологической компании VK против Совета ЕС об отмене санкций без проведения открытых судебных слушаний,... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T09:23+0300

2026-10-14T09:23+0300

2026-10-14T09:47+0300

финансы

ес

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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - ПРАЙМ. Общий суд Евросоюза может рассмотреть иск российской технологической компании VK против Совета ЕС об отмене санкций без проведения открытых судебных слушаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Суда ЕС. Российская технологическая компания VK подала иск против Совета ЕС 7 октября 2026 года. Как ранее сообщили РИА Новости в компании, она оспаривает включение в санкционные списки Евросоюза и требует отменить ограничения, введенные в июле 2026 года. "Судебные заседания, как правило, являются открытыми, однако Общий суд ЕС может также вынести решение по делу без проведения судебного заседания", - заявили в пресс-службе в ответ на запрос агентства. В суде уточнили, что дело T-664/26, VK против Совета ЕС, находится на рассмотрении. На первоначальном этапе процедура обычно предусматривает перенаправление иска ответчику и обмен письменными позициями сторон, начиная с ответа Совета ЕС. Впоследствии возможен дополнительный обмен письменными возражениями. При этом письменные материалы сторон не являются публичными, а конкретный срок представления Советом ЕС отзыва на иск в суде раскрыть не смогли. В пресс-службе также сообщили, что краткое изложение требований VK, правовых оснований и основных аргументов компании будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и судебной базе данных после подготовки и перевода документа. Само исковое заявление опубликовано не будет. Сроки публикации краткого изложения пока неизвестны. Если по делу будет назначено слушание, его дата появится в судебном календаре. Решение суда будет опубликовано в день оглашения. Производство также может завершиться судебным определением. Россия неоднократно заявляла, что считает односторонние санкции Евросоюза нелегитимными и необоснованными.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, ес