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Управляющий "Гугла" просит Верховный суд пересмотреть приказы о премиям

Управляющий "Гугла" просит Верховный суд пересмотреть приказы о премиям - 14.10.2026, ПРАЙМ

Управляющий "Гугла" просит Верховный суд пересмотреть приказы о премиям

Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты трех инстанций, которые признали законными приказы... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:17+0300

2026-10-14T12:17+0300

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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты трех инстанций, которые признали законными приказы о премировании 31 бывшего руководящего сотрудника этого российского подразделения компании Google незадолго до его банкротства. Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, кассационная жалоба Таляровского в сентябре поступила в высшую судебную инстанцию, решение по ней пока не вынесено. Приказы предусматривали премирование на общую сумму около 75 миллионов рублей по итогам квартала, года, по рекомендациям руководителя, по рекомендациям коллег и премирование за переезд и были изданы в январе-марте 2022 года. По мнению Таляровского, получившие премии руководители структурных подразделений, в том числе Юлия Соловьева и Юлия Рамазанова, которых управляющий считает фактическим гендиректором и главбухом "Гугла" соответственно, не могли не знать о признаках несостоятельности компании еще в конце 2021 года, и выдача премий причинила вред кредиторам. При этом, как подсчитал управляющий, на 31 одного руководителя пришлось 42% премиального фонда за 2021 год, а остальное – на 165 рядовых сотрудников. Представители ответчиков заявили в суде первой инстанции, что премии входили в систему оплаты труда, выплачивались регулярно, не носили единоразового характера, что можно было бы расценить как вывод активов, и их размер соответствовал рынку. По словам одного из юристов, выручка компании в 2021 году составила 134 миллиарда рублей, чистая прибыль – 2,7 миллиарда, а общие премиальные выплаты – 108 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы в сентябре прошлого года отклонил заявление Таляровского о признании премий незаконными, апелляционный суд в январе и окружной суд в июне отклонили жалобы управляющего на это решение. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

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технологии, бизнес, москва, гугл, верховный суд