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Суд перенес рассмотрение иска Булатовой к экс-главам "Открытие Холдинга"

Суд перенес рассмотрение иска Булатовой к экс-главам "Открытие Холдинга" - 14.10.2026, ПРАЙМ

Суд перенес рассмотрение иска Булатовой к экс-главам "Открытие Холдинга"

Арбитражный суд Москвы перенес на 23 октября рассмотрение заявления конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой о привлечении к субсидиарной... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:56+0300

2026-10-14T14:56+0300

2026-10-14T14:56+0300

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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы перенес на 23 октября рассмотрение заявления конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам этой компании, превышающим 1 триллион рублей, четырех бывших руководителей и одного юрлица, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд объявил в заседании перерыв по собственной инициативе для ознакомления с представленными участниками дела доказательствами. Суд первой инстанции заново рассматривает требования Булатовой к бывшим гендиректорам "Открытие Холдинга" Андрею Коняеву и Павлу Федосееву, экс-главбуху Оксане Айсиной, экс-замгендиректора "Открытие Холдинга" Михаилу Назарычеву, а также к ООО "АБЕ Консалтинг", оказывавшему компании бухгалтерские услуги. Арбитражный суд Московского округа в феврале отменил судебные акты двух инстанций о привлечении этих ответчиков к ответственности и отправил спор по требованиям к ним на новое рассмотрение. Суд округа подтвердил субсидиарную ответственность только троих - основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева и экс-президентов банка "Открытие" Рубена Аганбегяна и Дмитрия Ромаева. Кассационные жалобы на судебные акты арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда подали тогда все привлеченные к ответственности ответчики, кроме Беляева. Также Булатова со своей стороны обжаловала отказ в привлечении остальных семерых ответчиков. Изначально в заявлении управляющего, поданном в суд в мае 2023 года, было 19 ответчиков – 18 бывших бенефициаров и руководителей компании и "АБЕ Консалтинг". Впоследствии от требований к четырем ответчикам управляющий отказался. Производство в отношении определения размера субсидиарной ответственности суд первой инстанции приостановил до окончания расчетов с кредиторами. Размер ответственности будет равен сумме неудовлетворенных по завершении процедуры банкротства требований кредиторов. Суд признал "Открытие Холдинг" банкротом в июле 2022 года. На тот момент общая сумма включенных в реестр требований кредиторов превышала 920 миллиардов рублей. После этого в реестр было включено еще одно крупное требование – банка "Траст", основного кредитора должника, на сумму около 107,4 миллиарда рублей.

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