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С Arctic Seafoods суд взыскал 35,2 миллиона долларов долга - 14.10.2026, ПРАЙМ
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С Arctic Seafoods суд взыскал 35,2 миллиона долларов долга
С Arctic Seafoods суд взыскал 35,2 миллиона долларов долга - 14.10.2026, ПРАЙМ
С Arctic Seafoods суд взыскал 35,2 миллиона долларов долга
Арбитражный суд Москвы по двум искам мурманского рыбопромыслового ООО "Эта-Трейд" взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods около 35,2... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:28+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по двум искам мурманского рыбопромыслового ООО "Эта-Трейд" взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods около 35,2 миллиона долларов (около 3 миллиардов рублей по текущему курсу) долга за поставленные партии крабов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснили представители сторон, контракты были заключены в 2021 году. По их первоначальным условиям полную оплату поставок ответчик должен был произвести до конца 2022 года. Впоследствии срок расчетов неоднократно сторонами сдвигался, но в этом году истец решил, что денег не дождется, расторг контракты и обратился в суд, заявил представитель мурманского предприятия. По словам ответчика, исполнить обязательства ему помешали введенные в США антироссийские санкции, из-за которых стали невозможны платежи. Кроме того, сообщил юрист, Arctic Seafoods покупала продукцию по высокой цене, а сбывать пришлось по заниженной, так как продукция оказалась под санкциями, и у компании нет средств для расчетов по согласованной цене. При этом ответчик заявил, что в случае изменения ситуации постарается свои обязательства в какой-то мере исполнить. Суд полностью взыскал основной долг по двум искам – более 28,3 миллиона долларов и более 6,8 миллиона долларов, но отказал во взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты. Как пояснила судья Лидия Агеева, истец не лишен возможности обратиться с отдельными исками о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. Всего арбитражный суд Москвы с апреля по июль этого года зарегистрировал 11 исков мурманских и архангельских рыболовных компаний к Arctic Seafoods. В среду были рассмотрены два первых дела. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности компаний-истцов - "рыболовство морское промышленное". Arctic Seafoods - крупный дистрибьютор баренцевских королевских крабов и снежных крабов опилио в США, сообщает сайт компании-ответчика. Поставки ценных видов морепродуктов из России в США и ЕС в 2022 году оказались под запретом в рамках санкций из-за спецоперации на Украине.
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7 495 645-6601
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192
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россия, сша, москва, украина, ес
РОССИЯ, США, МОСКВА, УКРАИНА, ЕС
18:28 14.10.2026
 
С Arctic Seafoods суд взыскал 35,2 миллиона долларов долга

Суд взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods 35,2 миллиона долларов

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по двум искам мурманского рыбопромыслового ООО "Эта-Трейд" взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods около 35,2 миллиона долларов (около 3 миллиардов рублей по текущему курсу) долга за поставленные партии крабов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснили представители сторон, контракты были заключены в 2021 году. По их первоначальным условиям полную оплату поставок ответчик должен был произвести до конца 2022 года. Впоследствии срок расчетов неоднократно сторонами сдвигался, но в этом году истец решил, что денег не дождется, расторг контракты и обратился в суд, заявил представитель мурманского предприятия.
По словам ответчика, исполнить обязательства ему помешали введенные в США антироссийские санкции, из-за которых стали невозможны платежи. Кроме того, сообщил юрист, Arctic Seafoods покупала продукцию по высокой цене, а сбывать пришлось по заниженной, так как продукция оказалась под санкциями, и у компании нет средств для расчетов по согласованной цене. При этом ответчик заявил, что в случае изменения ситуации постарается свои обязательства в какой-то мере исполнить.
Суд полностью взыскал основной долг по двум искам – более 28,3 миллиона долларов и более 6,8 миллиона долларов, но отказал во взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты. Как пояснила судья Лидия Агеева, истец не лишен возможности обратиться с отдельными исками о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Всего арбитражный суд Москвы с апреля по июль этого года зарегистрировал 11 исков мурманских и архангельских рыболовных компаний к Arctic Seafoods. В среду были рассмотрены два первых дела.
По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности компаний-истцов - "рыболовство морское промышленное".
Arctic Seafoods - крупный дистрибьютор баренцевских королевских крабов и снежных крабов опилио в США, сообщает сайт компании-ответчика.
Поставки ценных видов морепродуктов из России в США и ЕС в 2022 году оказались под запретом в рамках санкций из-за спецоперации на Украине.
 
РОССИЯСШАМОСКВАУКРАИНАЕС
 
 
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