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Иностранный сухогруз остается на мели в Калининградской области - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Иностранный сухогруз остается на мели в Калининградской области
Иностранный сухогруз остается на мели в Калининградской области - 14.10.2026, ПРАЙМ
Иностранный сухогруз остается на мели в Калининградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Иностранный сухогруз остается на мели в районе пляжа поселка Янтарный Калининградской области, специалисты ищут оптимальный... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:00+0300
2026-10-14T15:00+0300
бизнес
балтийское море
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Иностранный сухогруз остается на мели в районе пляжа поселка Янтарный Калининградской области, специалисты ищут оптимальный способ буксировки судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Северо-Западная транспортная прокуратура 9 октября сообщала, что сухогруз сел на мель в акватории Балтийского моря в районе пляжа поселка Янтарный. Как уточняла пресс-служба правительства Калининградской области, экипажу иностранного судна не потребовалась эвакуация, моряки решили остаться на борту. "В настоящий момент частной компанией проводится экспертная оценка метода снятия судна с мели. После завершения данных работ и заключения соответствующих договорных отношений руководства сухогруза с коммерческой компанией специалисты смогут приступить к непосредственной буксировке судна", – говорится в ответе областных властей на запрос агентства. Отмечается, что представители морского агента судна подтвердили заинтересованность в скорейшей буксировке сухогруза. Жители и гости Калининградской области публикуют в соцсетях фото и видео судна в районе пляжа в поселке Янтарный, в шутку называя его новой достопримечательностью региона.
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бизнес, балтийское море
Бизнес, Балтийское море
15:00 14.10.2026
 
Иностранный сухогруз остается на мели в Калининградской области

Иностранный сухогруз остается на мели в районе пляжа Калининградской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Иностранный сухогруз остается на мели в районе пляжа поселка Янтарный Калининградской области, специалисты ищут оптимальный способ буксировки судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Северо-Западная транспортная прокуратура 9 октября сообщала, что сухогруз сел на мель в акватории Балтийского моря в районе пляжа поселка Янтарный. Как уточняла пресс-служба правительства Калининградской области, экипажу иностранного судна не потребовалась эвакуация, моряки решили остаться на борту.
"В настоящий момент частной компанией проводится экспертная оценка метода снятия судна с мели. После завершения данных работ и заключения соответствующих договорных отношений руководства сухогруза с коммерческой компанией специалисты смогут приступить к непосредственной буксировке судна", – говорится в ответе областных властей на запрос агентства.
Отмечается, что представители морского агента судна подтвердили заинтересованность в скорейшей буксировке сухогруза.
Жители и гости Калининградской области публикуют в соцсетях фото и видео судна в районе пляжа в поселке Янтарный, в шутку называя его новой достопримечательностью региона.
 
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