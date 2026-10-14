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Иностранный сухогруз остается на мели в Калининградской области

Иностранный сухогруз остается на мели в Калининградской области - 14.10.2026, ПРАЙМ

Иностранный сухогруз остается на мели в Калининградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Иностранный сухогруз остается на мели в районе пляжа поселка Янтарный Калининградской области, специалисты ищут оптимальный... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:00+0300

2026-10-14T15:00+0300

2026-10-14T15:00+0300

бизнес

балтийское море

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Иностранный сухогруз остается на мели в районе пляжа поселка Янтарный Калининградской области, специалисты ищут оптимальный способ буксировки судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Северо-Западная транспортная прокуратура 9 октября сообщала, что сухогруз сел на мель в акватории Балтийского моря в районе пляжа поселка Янтарный. Как уточняла пресс-служба правительства Калининградской области, экипажу иностранного судна не потребовалась эвакуация, моряки решили остаться на борту. "В настоящий момент частной компанией проводится экспертная оценка метода снятия судна с мели. После завершения данных работ и заключения соответствующих договорных отношений руководства сухогруза с коммерческой компанией специалисты смогут приступить к непосредственной буксировке судна", – говорится в ответе областных властей на запрос агентства. Отмечается, что представители морского агента судна подтвердили заинтересованность в скорейшей буксировке сухогруза. Жители и гости Калининградской области публикуют в соцсетях фото и видео судна в районе пляжа в поселке Янтарный, в шутку называя его новой достопримечательностью региона.

балтийское море

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бизнес, балтийское море