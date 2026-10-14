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Трамп объявил о соглашении с Тайванем по СПГ с Аляски

Трамп объявил о соглашении с Тайванем по СПГ с Аляски - 14.10.2026, ПРАЙМ

Трамп объявил о соглашении с Тайванем по СПГ с Аляски

Тайвань взял на себя обязательство закупить сжиженный природный газ (СПГ) в рамках проекта Alaska LNG на сумму от 70 до 80 миллиардов долларов в течение... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T21:04+0300

2026-10-14T21:04+0300

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ВАШИНГТОН, 14 окт – ПРАЙМ. Тайвань взял на себя обязательство закупить сжиженный природный газ (СПГ) в рамках проекта Alaska LNG на сумму от 70 до 80 миллиардов долларов в течение следующих 20 лет, заявил президент США Дональд Трамп. "Я объявляю сегодня о том, что мой министр торговли Говард Латник добился от Тайваня обязательства по закупке СПГ с Аляски (проект Alaska LNG – ред.) на сумму от 70 до 80 миллиардов долларов — это составит 30% мощности трубопровода на протяжении следующих 20 лет", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп также объявил, что в ходе визита на Аляску дал официальный старт реализации проекта Alaska LNG, подчеркнув, что тот получил все необходимые разрешения и готов к началу работ. Проект Alaska LNG стоимостью около 54 миллиардов долларов, по данным минэнерго США, предусматривает создание завода по очистке газа в районе Прудо-Бей, строительство трубопровода протяженностью около 1,3 тысячи километров через весь штат и экспортного терминала на полуострове Кенай с проектной мощностью до 20 миллионов тонн сжиженного газа в год. Однако окончательное инвестиционное решение и запуск поставок ожидаются ближе к концу этого десятилетия. В конце сентября Трамп также заявлял, что Республика Корея инвестирует 54 миллиарда долларов в СПГ-проект на Аляске. Однако позднее министр промышленности и торговли Южной Кореи Ким Чон Кван сообщил, что стороны не договорились ни о каких конкретных цифрах и деталях реализации проекта.

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газ, аляска, тайвань, сша, дональд трамп, спг