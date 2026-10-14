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Telegraph: Запад проиграет в войне на экономическое истощение против России

Telegraph: Запад проиграет в войне на экономическое истощение против России - 14.10.2026, ПРАЙМ

Telegraph: Запад проиграет в войне на экономическое истощение против России

Коллективному Западу грозит поражение в войне на экономическое истощение против России, пишет британская газета Telegraph. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T17:09+0300

2026-10-14T17:09+0300

2026-10-14T17:09+0300

мировая экономика

запад

украина

россия

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Коллективному Западу грозит поражение в войне на экономическое истощение против России, пишет британская газета Telegraph. Как отмечает издание, Украина в одиночку не может противостоять РФ в области производства военной техники. Если западные союзники Киева не найдут способ сравняться с Россией, прогнозы для Украины будут мрачными, подчеркнул бывший советник украинского минобороны Александр Данилюк. "Из-за неспособности (догнать Москву - ред.) возникнет необычная перспектива поражения коллективного Запада в войне на экономическое истощение (против России - ред.)", - уточняется в публикации. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в июне признавал, что Россия опережает европейские страны по темпам военного производства. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.

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мировая экономика, запад, украина, россия