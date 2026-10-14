https://1prime.ru/20261014/telegraph-874239986.html
Telegraph: Запад проиграет в войне на экономическое истощение против России
Telegraph: Запад проиграет в войне на экономическое истощение против России - 14.10.2026, ПРАЙМ
Telegraph: Запад проиграет в войне на экономическое истощение против России
Коллективному Западу грозит поражение в войне на экономическое истощение против России, пишет британская газета Telegraph. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:09+0300
2026-10-14T17:09+0300
2026-10-14T17:09+0300
мировая экономика
запад
украина
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874239986.jpg?1791986941
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Коллективному Западу грозит поражение в войне на экономическое истощение против России, пишет британская газета Telegraph. Как отмечает издание, Украина в одиночку не может противостоять РФ в области производства военной техники. Если западные союзники Киева не найдут способ сравняться с Россией, прогнозы для Украины будут мрачными, подчеркнул бывший советник украинского минобороны Александр Данилюк. "Из-за неспособности (догнать Москву - ред.) возникнет необычная перспектива поражения коллективного Запада в войне на экономическое истощение (против России - ред.)", - уточняется в публикации. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в июне признавал, что Россия опережает европейские страны по темпам военного производства. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, запад, украина, россия
Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, РОССИЯ
Telegraph: Запад проиграет в войне на экономическое истощение против России
Telegraph: Западу грозит поражение в войне на экономическое истощение против России
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Коллективному Западу грозит поражение в войне на экономическое истощение против России, пишет британская газета Telegraph.
Как отмечает издание, Украина в одиночку не может противостоять РФ в области производства военной техники. Если западные союзники Киева не найдут способ сравняться с Россией, прогнозы для Украины будут мрачными, подчеркнул бывший советник украинского минобороны Александр Данилюк.
"Из-за неспособности (догнать Москву - ред.) возникнет необычная перспектива поражения коллективного Запада в войне на экономическое истощение (против России - ред.)", - уточняется в публикации.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в июне признавал, что Россия опережает европейские страны по темпам военного производства.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.