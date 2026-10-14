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На Запорожской ТЭС согласовывают режим тишины - 14.10.2026, ПРАЙМ
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На Запорожской ТЭС согласовывают режим тишины
На Запорожской ТЭС согласовывают режим тишины - 14.10.2026, ПРАЙМ
На Запорожской ТЭС согласовывают режим тишины
Режим тишины согласовывается в целях проведения ремонта на Запорожской ТЭС для устойчивого энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:26+0300
2026-10-14T14:26+0300
запорожская аэс
всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - ПРАЙМ. Режим тишины согласовывается в целях проведения ремонта на Запорожской ТЭС для устойчивого энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщала, что в результате интенсивных обстрелов ВСУ в течение последней декады сентября территории вблизи Запорожской АЭС повреждено оборудование Запорожской ТЭС, от работоспособности которого зависит надежное внешнее электроснабжение станции. На данный момент электроснабжение оборудования ТЭС обеспечивается от аварийных источников. "Для восстановления нормальной схемы электроснабжения оборудования Запорожской ТЭС, задействованного в обеспечении внешнего энергоснабжения ЗАЭС, необходимо провести ремонт поврежденного электротехнического оборудования. Ключевое условие для этого - обеспечение устойчивого режима тишины, который позволит ремонтным бригадам безопасно выполнить необходимые работы. Соответствующий процесс согласования продолжается", - сказала Яшина. Пока ремонт не завершен, сохраняется необходимость использования резервных источников питания, добавила она. Ситуация на Запорожской АЭС, входящей в состав "Росатома", находится под контролем персонала, круглосуточно ведется контроль всех параметров безопасности, отметила Яшина.
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запорожская аэс, всу, росатом
Запорожская АЭС, ВСУ, Росатом
14:26 14.10.2026
 
На Запорожской ТЭС согласовывают режим тишины

Яшина: режим тишины согласовывается для устойчивого энергоснабжения Запорожской АЭС

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - ПРАЙМ. Режим тишины согласовывается в целях проведения ремонта на Запорожской ТЭС для устойчивого энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщала, что в результате интенсивных обстрелов ВСУ в течение последней декады сентября территории вблизи Запорожской АЭС повреждено оборудование Запорожской ТЭС, от работоспособности которого зависит надежное внешнее электроснабжение станции. На данный момент электроснабжение оборудования ТЭС обеспечивается от аварийных источников.
"Для восстановления нормальной схемы электроснабжения оборудования Запорожской ТЭС, задействованного в обеспечении внешнего энергоснабжения ЗАЭС, необходимо провести ремонт поврежденного электротехнического оборудования. Ключевое условие для этого - обеспечение устойчивого режима тишины, который позволит ремонтным бригадам безопасно выполнить необходимые работы. Соответствующий процесс согласования продолжается", - сказала Яшина.
Пока ремонт не завершен, сохраняется необходимость использования резервных источников питания, добавила она.
Ситуация на Запорожской АЭС, входящей в состав "Росатома", находится под контролем персонала, круглосуточно ведется контроль всех параметров безопасности, отметила Яшина.
 
Запорожская АЭСВСУРосатом
 
 
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