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На Запорожской ТЭС согласовывают режим тишины

На Запорожской ТЭС согласовывают режим тишины - 14.10.2026, ПРАЙМ

На Запорожской ТЭС согласовывают режим тишины

Режим тишины согласовывается в целях проведения ремонта на Запорожской ТЭС для устойчивого энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:26+0300

2026-10-14T14:26+0300

2026-10-14T14:26+0300

запорожская аэс

всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - ПРАЙМ. Режим тишины согласовывается в целях проведения ремонта на Запорожской ТЭС для устойчивого энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщала, что в результате интенсивных обстрелов ВСУ в течение последней декады сентября территории вблизи Запорожской АЭС повреждено оборудование Запорожской ТЭС, от работоспособности которого зависит надежное внешнее электроснабжение станции. На данный момент электроснабжение оборудования ТЭС обеспечивается от аварийных источников. "Для восстановления нормальной схемы электроснабжения оборудования Запорожской ТЭС, задействованного в обеспечении внешнего энергоснабжения ЗАЭС, необходимо провести ремонт поврежденного электротехнического оборудования. Ключевое условие для этого - обеспечение устойчивого режима тишины, который позволит ремонтным бригадам безопасно выполнить необходимые работы. Соответствующий процесс согласования продолжается", - сказала Яшина. Пока ремонт не завершен, сохраняется необходимость использования резервных источников питания, добавила она. Ситуация на Запорожской АЭС, входящей в состав "Росатома", находится под контролем персонала, круглосуточно ведется контроль всех параметров безопасности, отметила Яшина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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запорожская аэс, всу, росатом