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Треть состоятельных британцев думают о переезде за границу из-за налогов - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Треть состоятельных британцев думают о переезде за границу из-за налогов
Треть состоятельных британцев думают о переезде за границу из-за налогов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Треть состоятельных британцев думают о переезде за границу из-за налогов
Почти треть состоятельных британцев рассматривают переезд за границу из-за ведения новых налогов, сообщает издание Times со ссылкой на исследование финансового... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:44+0300
2026-10-14T17:44+0300
мировая экономика
великобритания
налоги
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ЛОНДОН, 14 окт - ПРАЙМ. Почти треть состоятельных британцев рассматривают переезд за границу из-за ведения новых налогов, сообщает издание Times со ссылкой на исследование финансового консалтинга Saltus. В Saltus опросили две тысячи взрослых британцев, имеющих инвестиционные активы на сумму не менее 250 тысяч фунтов стерлингов, за исключением их основного дома. "Три из десяти людей с большим капиталом рассматривают возможность покинуть Великобританию на фоне снижающейся уверенности в экономике и перспектив дальнейшего повышения налогов", - говорится в материале. Как показало исследование, 8% богатых британцев уже приступили к активному планированию переезда, а еще 22% заявили, что рассматривают такую возможность. Как пишет Times, состоятельные люди все чаще меняют свое налоговое резидентство после ряда изменений, внесенных лейбористским правительством. Например, власти повысили налоги на доходы иностранцев, которые живут в Великобритании, но имеют постоянный адрес в другой стране. Правительство также отменило льготы по налогу на наследство для зарубежных трастов. "Ежегодный опрос показал, что доверие к экономике среди состоятельных людей упало до 56% по сравнению с 66% год назад, при этом 40% в настоящее время считают возможные налоговые изменения ключевым риском для своего благосостояния", - пишет издание. Миллиардер Питер Харгривс, основавший брокерскую платформу Hargreaves Lansdown, заявил газете, что считает себя патриотом, однако его потрясли решения властей за последние 30 лет. "К сожалению, лозунг Лейбористской партии звучит так: "Мы ненавидим богатых", несмотря на то, что богатые платят значительную часть налогов. Выжимать соки из богатых можно до поры до времени, а потом они будут вынуждены уехать", - сказал он.
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мировая экономика, великобритания, налоги
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, налоги
17:44 14.10.2026
 
Треть состоятельных британцев думают о переезде за границу из-за налогов

Times: треть состоятельных британцев рассматривают переезд за границу из-за новых налогов

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ЛОНДОН, 14 окт - ПРАЙМ. Почти треть состоятельных британцев рассматривают переезд за границу из-за ведения новых налогов, сообщает издание Times со ссылкой на исследование финансового консалтинга Saltus.
В Saltus опросили две тысячи взрослых британцев, имеющих инвестиционные активы на сумму не менее 250 тысяч фунтов стерлингов, за исключением их основного дома.
"Три из десяти людей с большим капиталом рассматривают возможность покинуть Великобританию на фоне снижающейся уверенности в экономике и перспектив дальнейшего повышения налогов", - говорится в материале.
Как показало исследование, 8% богатых британцев уже приступили к активному планированию переезда, а еще 22% заявили, что рассматривают такую возможность.
Как пишет Times, состоятельные люди все чаще меняют свое налоговое резидентство после ряда изменений, внесенных лейбористским правительством. Например, власти повысили налоги на доходы иностранцев, которые живут в Великобритании, но имеют постоянный адрес в другой стране. Правительство также отменило льготы по налогу на наследство для зарубежных трастов.
"Ежегодный опрос показал, что доверие к экономике среди состоятельных людей упало до 56% по сравнению с 66% год назад, при этом 40% в настоящее время считают возможные налоговые изменения ключевым риском для своего благосостояния", - пишет издание.
Миллиардер Питер Харгривс, основавший брокерскую платформу Hargreaves Lansdown, заявил газете, что считает себя патриотом, однако его потрясли решения властей за последние 30 лет.
"К сожалению, лозунг Лейбористской партии звучит так: "Мы ненавидим богатых", несмотря на то, что богатые платят значительную часть налогов. Выжимать соки из богатых можно до поры до времени, а потом они будут вынуждены уехать", - сказал он.
 
Мировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯналоги
 
 
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