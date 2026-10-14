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Ван Цзюнь: внешняя торговля Китая сохранила хорошую динамику
Ван Цзюнь: внешняя торговля Китая сохранила хорошую динамику - 14.10.2026, ПРАЙМ
Ван Цзюнь: внешняя торговля Китая сохранила хорошую динамику
Внешняя торговля Китая в этом году эффективно реагировала на внешние вызовы, сохранив хорошую динамику развития, заявил на пресс-конференции в среду заместитель | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T07:13+0300
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ПЕКИН, 14 окт – ПРАЙМ. Внешняя торговля Китая в этом году эффективно реагировала на внешние вызовы, сохранив хорошую динамику развития, заявил на пресс-конференции в среду заместитель главы Главного таможенного управления КНР Ван Цзюнь. "На протяжении первых трех кварталов этого года внешняя торговля Китая эффективно реагировала на различные внешние потрясения и вызовы, сохранив хорошую динамику развития", - заявил Ван Цзюнь. По его словам, несмотря на нынешнюю нестабильную международную обстановку и непрерывное появление различных рисков и вызовов, движущая сила и жизнеспособность развития внешней торговли Китая укрепились, демонстрируя устойчивость. Он также добавил, что в стране есть прочная основа для роста импорта и экспорта в четвертом квартале. Согласно опубликованным в среду данным главного таможенного управления КНР, общий объем внешней торговли Китая по итогам трех кварталов 2026 года достиг 5,803 триллиона долларов, что на 23,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
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Ван Цзюнь: внешняя торговля Китая сохранила хорошую динамику
Ван Цзюнь: внешняя торговля Китая выросла на 23,8% за три квартала
ПЕКИН, 14 окт – ПРАЙМ. Внешняя торговля Китая в этом году эффективно реагировала на внешние вызовы, сохранив хорошую динамику развития, заявил на пресс-конференции в среду заместитель главы Главного таможенного управления КНР Ван Цзюнь.
"На протяжении первых трех кварталов этого года внешняя торговля Китая эффективно реагировала на различные внешние потрясения и вызовы, сохранив хорошую динамику развития", - заявил Ван Цзюнь.
По его словам, несмотря на нынешнюю нестабильную международную обстановку и непрерывное появление различных рисков и вызовов, движущая сила и жизнеспособность развития внешней торговли Китая укрепились, демонстрируя устойчивость.
Он также добавил, что в стране есть прочная основа для роста импорта и экспорта в четвертом квартале.
Согласно опубликованным в среду данным главного таможенного управления КНР, общий объем внешней торговли Китая по итогам трех кварталов 2026 года достиг 5,803 триллиона долларов, что на 23,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.