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Товарооборот Китая и ЕС за 9 месяцев вырос на 12,9%
Товарооборот Китая и ЕС за 9 месяцев вырос на 12,9% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот Китая и ЕС за 9 месяцев вырос на 12,9%
Товарооборот Китая и Евросоюза на фоне торговых трений по итогам трех кварталов этого года вырос на 12,9%, составив 693,58 миллиарда долларов, свидетельствуют... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T06:24+0300
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ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и Евросоюза на фоне торговых трений по итогам трех кварталов этого года вырос на 12,9%, составив 693,58 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
По данным таможни, Китай ввез в ЕС товаров на 485,431 миллиарда долларов, рост показателя по сравнению с январем-сентябрем прошлого года составил 16,4%. Поставки из ЕС в Китай выросли на 5,5%, составив 208,147 миллиарда долларов.
Крупнейшим торговым партнером КНР в ЕС по итогам первых трех кварталов года осталась ФРГ. Согласно данным таможни, товарооборот Китая и Германии за отчетный период составил 173,683 миллиарда долларов, увеличившись на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В первую тройку стран ЕС по объему торговли с Китаем за первые девять месяцев года также вошли Нидерланды (90,669 миллиарда долларов, рост на 7,8%) и Франция (70,837 миллиарда долларов, рост на 14%).
Ранее американская газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет вводить ограничения против китайских компаний и товаров.
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мировая экономика, китай, кнр, германия, ес, new york times
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, ГЕРМАНИЯ, ЕС, New York Times
Товарооборот Китая и ЕС за 9 месяцев вырос на 12,9%
Товарооборот Китая и Евросоюза за три квартала вырос на 12,9%
ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и Евросоюза на фоне торговых трений по итогам трех кварталов этого года вырос на 12,9%, составив 693,58 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
По данным таможни, Китай ввез в ЕС товаров на 485,431 миллиарда долларов, рост показателя по сравнению с январем-сентябрем прошлого года составил 16,4%. Поставки из ЕС в Китай выросли на 5,5%, составив 208,147 миллиарда долларов.
Крупнейшим торговым партнером КНР в ЕС по итогам первых трех кварталов года осталась ФРГ. Согласно данным таможни, товарооборот Китая и Германии за отчетный период составил 173,683 миллиарда долларов, увеличившись на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В первую тройку стран ЕС по объему торговли с Китаем за первые девять месяцев года также вошли Нидерланды (90,669 миллиарда долларов, рост на 7,8%) и Франция (70,837 миллиарда долларов, рост на 14%).
Ранее американская газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет вводить ограничения против китайских компаний и товаров.