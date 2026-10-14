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Toyota отзывает в США около 31 тысячи автомобилей - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Toyota отзывает в США около 31 тысячи автомобилей
Toyota отзывает в США около 31 тысячи автомобилей - 14.10.2026, ПРАЙМ
Toyota отзывает в США около 31 тысячи автомобилей
Японский концерн Toyota Motor Corp. отзывает в США примерно 31 тысячу автомобилей из-за риска возникновения ошибки в блоке управления двигателем, которая может... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:03+0300
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бизнес
сша
toyota
toyota camry
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Японский концерн Toyota Motor Corp. отзывает в США примерно 31 тысячу автомобилей из-за риска возникновения ошибки в блоке управления двигателем, которая может привести к потери его мощности или отключению, говорится в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Toyota Motor Engineering & Manufacturing (Toyota) отзывает некоторые автомобили RAV4 Plug-In Hybrid 2026 года выпуска. В электронном блоке управления двигателем может возникнуть ошибка, которая может привести к тому, что подключаемая гибридная система может снизить мощность или отключиться при движении на высоких скоростях", - говорится в сообщении. Всего компания отзывает 30 978 автомобилей. Неожиданное отключение силового агрегата может привести к потере мощности привода, что повышает риск возникновения аварии, предупреждает NHTSA. Отмечается, что дилеры бесплатно обновят программное обеспечение электронного блока управления. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам с 22 ноября. Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в одноименном городе в префектуре Айти. Штат составляет более 380 тысяч сотрудников.
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бизнес, сша, toyota, toyota camry
Бизнес, США, Toyota, Toyota Camry
11:03 14.10.2026
 
Toyota отзывает в США около 31 тысячи автомобилей

Toyota отзывает в США 31 тысячу автомобилей из-за ошибки в блоке управления двигателем

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Японский концерн Toyota Motor Corp. отзывает в США примерно 31 тысячу автомобилей из-за риска возникновения ошибки в блоке управления двигателем, которая может привести к потери его мощности или отключению, говорится в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Toyota Motor Engineering & Manufacturing (Toyota) отзывает некоторые автомобили RAV4 Plug-In Hybrid 2026 года выпуска. В электронном блоке управления двигателем может возникнуть ошибка, которая может привести к тому, что подключаемая гибридная система может снизить мощность или отключиться при движении на высоких скоростях", - говорится в сообщении.
Всего компания отзывает 30 978 автомобилей. Неожиданное отключение силового агрегата может привести к потере мощности привода, что повышает риск возникновения аварии, предупреждает NHTSA.
Отмечается, что дилеры бесплатно обновят программное обеспечение электронного блока управления. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам с 22 ноября.
Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в одноименном городе в префектуре Айти. Штат составляет более 380 тысяч сотрудников.
 
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