https://1prime.ru/20261014/toyota-874216911.html

Toyota отзывает в США около 31 тысячи автомобилей

Toyota отзывает в США около 31 тысячи автомобилей - 14.10.2026, ПРАЙМ

Toyota отзывает в США около 31 тысячи автомобилей

Японский концерн Toyota Motor Corp. отзывает в США примерно 31 тысячу автомобилей из-за риска возникновения ошибки в блоке управления двигателем, которая может... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T11:03+0300

2026-10-14T11:03+0300

2026-10-14T11:03+0300

бизнес

сша

toyota

toyota camry

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874216911.jpg?1791965023

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Японский концерн Toyota Motor Corp. отзывает в США примерно 31 тысячу автомобилей из-за риска возникновения ошибки в блоке управления двигателем, которая может привести к потери его мощности или отключению, говорится в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Toyota Motor Engineering & Manufacturing (Toyota) отзывает некоторые автомобили RAV4 Plug-In Hybrid 2026 года выпуска. В электронном блоке управления двигателем может возникнуть ошибка, которая может привести к тому, что подключаемая гибридная система может снизить мощность или отключиться при движении на высоких скоростях", - говорится в сообщении. Всего компания отзывает 30 978 автомобилей. Неожиданное отключение силового агрегата может привести к потере мощности привода, что повышает риск возникновения аварии, предупреждает NHTSA. Отмечается, что дилеры бесплатно обновят программное обеспечение электронного блока управления. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам с 22 ноября. Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в одноименном городе в префектуре Айти. Штат составляет более 380 тысяч сотрудников.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, toyota, toyota camry