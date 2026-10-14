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Трамп заявил о согласии Тайваня закупать 30% СПГ на Аляске

Трамп заявил о согласии Тайваня закупать 30% СПГ на Аляске - 14.10.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил о согласии Тайваня закупать 30% СПГ на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил о согласии Тайваня закупать 30% сжиженного природного газа (СПГ) с будущих мощностей масштабного проекта на Аляске в течение... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T05:30+0300

2026-10-14T05:30+0300

2026-10-14T05:30+0300

газ

тайвань

аляска

южная корея

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 14 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о согласии Тайваня закупать 30% сжиженного природного газа (СПГ) с будущих мощностей масштабного проекта на Аляске в течение 20 лет. Сделка проходит в рамках проекта Alaska LNG, основанного на месторождениях Prudhoe Bay и Point Thomson. Там планируют добывать до 100 миллионов кубометров газа в сутки для сжижения и поставок преимущественно на международный рынок. "Тайвань только что согласился закупать 30% газа, поступающего из трубопровода, в течение следующих 20 лет", – заявил американский лидер на митинге республиканцев в Уасилле, Аляска. Трамп также заявил, что Тайвань дополнительно вложит 4,4 миллиарда долларов для завершения проекта, к которым добавятся 50 миллиардов от Южной Кореи. Тайвань пока не подтвердил заявления Трампа. В конце сентября американский президент заявил, что Республика Корея инвестирует 54 миллиарда долларов в СПГ-проект на Аляске. Однако позднее министр промышленности и торговли Южной Кореи Ким Чон Кван сообщил, что стороны не договорились ни о каких конкретных цифрах и деталях реализации проекта.

тайвань

аляска

южная корея

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газ, тайвань, аляска, южная корея, дональд трамп