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Трамп заявил о согласии Тайваня закупать 30% СПГ на Аляске
Трамп заявил о согласии Тайваня закупать 30% СПГ на Аляске - 14.10.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил о согласии Тайваня закупать 30% СПГ на Аляске
Президент США Дональд Трамп заявил о согласии Тайваня закупать 30% сжиженного природного газа (СПГ) с будущих мощностей масштабного проекта на Аляске в течение... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T05:30+0300
2026-10-14T05:30+0300
2026-10-14T05:30+0300
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тайвань
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ВАШИНГТОН, 14 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о согласии Тайваня закупать 30% сжиженного природного газа (СПГ) с будущих мощностей масштабного проекта на Аляске в течение 20 лет.
Сделка проходит в рамках проекта Alaska LNG, основанного на месторождениях Prudhoe Bay и Point Thomson. Там планируют добывать до 100 миллионов кубометров газа в сутки для сжижения и поставок преимущественно на международный рынок.
"Тайвань только что согласился закупать 30% газа, поступающего из трубопровода, в течение следующих 20 лет", – заявил американский лидер на митинге республиканцев в Уасилле, Аляска.
Трамп также заявил, что Тайвань дополнительно вложит 4,4 миллиарда долларов для завершения проекта, к которым добавятся 50 миллиардов от Южной Кореи.
Тайвань пока не подтвердил заявления Трампа.
В конце сентября американский президент заявил, что Республика Корея инвестирует 54 миллиарда долларов в СПГ-проект на Аляске. Однако позднее министр промышленности и торговли Южной Кореи Ким Чон Кван сообщил, что стороны не договорились ни о каких конкретных цифрах и деталях реализации проекта.
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газ, тайвань, аляска, южная корея, дональд трамп
Газ, Тайвань, Аляска, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Дональд Трамп
Трамп заявил о согласии Тайваня закупать 30% СПГ на Аляске
Трамп заявил о согласии Тайваня закупать 30% СПГ с будущих мощностей на Аляске
ВАШИНГТОН, 14 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о согласии Тайваня закупать 30% сжиженного природного газа (СПГ) с будущих мощностей масштабного проекта на Аляске в течение 20 лет.
Сделка проходит в рамках проекта Alaska LNG, основанного на месторождениях Prudhoe Bay и Point Thomson. Там планируют добывать до 100 миллионов кубометров газа в сутки для сжижения и поставок преимущественно на международный рынок.
"Тайвань только что согласился закупать 30% газа, поступающего из трубопровода, в течение следующих 20 лет", – заявил американский лидер на митинге республиканцев в Уасилле, Аляска.
Трамп также заявил, что Тайвань дополнительно вложит 4,4 миллиарда долларов для завершения проекта, к которым добавятся 50 миллиардов от Южной Кореи.
Тайвань пока не подтвердил заявления Трампа.
В конце сентября американский президент заявил, что Республика Корея инвестирует 54 миллиарда долларов в СПГ-проект на Аляске. Однако позднее министр промышленности и торговли Южной Кореи Ким Чон Кван сообщил, что стороны не договорились ни о каких конкретных цифрах и деталях реализации проекта.