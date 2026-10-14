Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп анонсировал масштабные работы по разведке нефти и газа в Гренландии - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/tramp-874209934.html
Трамп анонсировал масштабные работы по разведке нефти и газа в Гренландии
Трамп анонсировал масштабные работы по разведке нефти и газа в Гренландии - 14.10.2026, ПРАЙМ
Трамп анонсировал масштабные работы по разведке нефти и газа в Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии скоро начнутся масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов, американский лидер также... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T08:07+0300
2026-10-14T08:07+0300
газ
гренландия
сша
дания
дональд трамп
марко рубио
марк рубио
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874209934.jpg?1791954447
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии скоро начнутся масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов, американский лидер также подчеркнул оборонный потенциал территории. В конце сентября госсекретарь США Марко Рубио допустил совместную добычу редкоземельных минералов в Гренландии после заключения сделки с местными властями. "Масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов вот-вот начнутся в нашей новой и прекрасной Гренландии!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он также отметил, что, по мнению экспертов, количество запасы легкодоступной нефти в регионе превышают запасы почти любой другой страны мира. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что "любое потенциальное нападение на Соединенные Штаты неизбежно пройдет через Гренландию", где система обороны США, сможет без труда перехватывать "беспилотники, ракеты и любые другие виды вооружений, которые даже еще не изобрели". США, Дания и Гренландия 22 сентября подписали соглашение о расширении американского военного присутствия на острове. Гренландия обладает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на острове выявлены 24 из 34 видов сырья, включенных Евросоюзом в перечень критически важных материалов. Объемы многих обнаруженных ресурсов еще предстоит уточнить. Однако освоение месторождений осложняется природными условиями и недостатком инфраструктуры.
гренландия
сша
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, гренландия, сша, дания, дональд трамп, марко рубио, марк рубио, ес
Газ, Гренландия, США, ДАНИЯ, Дональд Трамп, Марко Рубио, Марк Рубио, ЕС
08:07 14.10.2026
 
Трамп анонсировал масштабные работы по разведке нефти и газа в Гренландии

Трамп: в Гренландии скоро начнутся масштабные работы по разведке нефти, газа и минералов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии скоро начнутся масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов, американский лидер также подчеркнул оборонный потенциал территории.
В конце сентября госсекретарь США Марко Рубио допустил совместную добычу редкоземельных минералов в Гренландии после заключения сделки с местными властями.
"Масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов вот-вот начнутся в нашей новой и прекрасной Гренландии!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он также отметил, что, по мнению экспертов, количество запасы легкодоступной нефти в регионе превышают запасы почти любой другой страны мира. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что "любое потенциальное нападение на Соединенные Штаты неизбежно пройдет через Гренландию", где система обороны США, сможет без труда перехватывать "беспилотники, ракеты и любые другие виды вооружений, которые даже еще не изобрели".
США, Дания и Гренландия 22 сентября подписали соглашение о расширении американского военного присутствия на острове.
Гренландия обладает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на острове выявлены 24 из 34 видов сырья, включенных Евросоюзом в перечень критически важных материалов. Объемы многих обнаруженных ресурсов еще предстоит уточнить. Однако освоение месторождений осложняется природными условиями и недостатком инфраструктуры.
 
ГазГренландияСШАДАНИЯДональд ТрампМарко РубиоМарк РубиоЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала