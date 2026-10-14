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Трамп анонсировал масштабные работы по разведке нефти и газа в Гренландии

Трамп анонсировал масштабные работы по разведке нефти и газа в Гренландии - 14.10.2026, ПРАЙМ

Трамп анонсировал масштабные работы по разведке нефти и газа в Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии скоро начнутся масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов, американский лидер также... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T08:07+0300

2026-10-14T08:07+0300

2026-10-14T08:07+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии скоро начнутся масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов, американский лидер также подчеркнул оборонный потенциал территории. В конце сентября госсекретарь США Марко Рубио допустил совместную добычу редкоземельных минералов в Гренландии после заключения сделки с местными властями. "Масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов вот-вот начнутся в нашей новой и прекрасной Гренландии!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он также отметил, что, по мнению экспертов, количество запасы легкодоступной нефти в регионе превышают запасы почти любой другой страны мира. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что "любое потенциальное нападение на Соединенные Штаты неизбежно пройдет через Гренландию", где система обороны США, сможет без труда перехватывать "беспилотники, ракеты и любые другие виды вооружений, которые даже еще не изобрели". США, Дания и Гренландия 22 сентября подписали соглашение о расширении американского военного присутствия на острове. Гренландия обладает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на острове выявлены 24 из 34 видов сырья, включенных Евросоюзом в перечень критически важных материалов. Объемы многих обнаруженных ресурсов еще предстоит уточнить. Однако освоение месторождений осложняется природными условиями и недостатком инфраструктуры.

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газ, гренландия, сша, дания, дональд трамп, марко рубио, марк рубио, ес