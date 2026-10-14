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Трамп рассчитывает на снижение цен на дизельное топливо - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп рассчитывает на снижение цен на дизельное топливо
Трамп рассчитывает на снижение цен на дизельное топливо - 14.10.2026, ПРАЙМ
Трамп рассчитывает на снижение цен на дизельное топливо
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что договоренность с Россией по дизельному топливу позволит существенно снизить цены на этот нефтепродукт в мире. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T08:58+0300
2026-10-14T08:58+0300
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874212045.jpg?1791957533
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что договоренность с Россией по дизельному топливу позволит существенно снизить цены на этот нефтепродукт в мире. "Я считаю, что это здорово, потому что оно (дизельное топливо - ред.) поступает для мира ... Это позволит очень существенно снизить цены на дизельное топливо", - заявил Трампа в интервью телекомпании Gray Media, комментируя соглашение с Россией. Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося контакта было достигнуто соглашение о поставках дизельного топлива из России.  
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40
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
08:58 14.10.2026
 
Трамп рассчитывает на снижение цен на дизельное топливо

Трамп: договоренность с Россией по дизельному топливу позволит существенно снизить цены

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что договоренность с Россией по дизельному топливу позволит существенно снизить цены на этот нефтепродукт в мире.
"Я считаю, что это здорово, потому что оно (дизельное топливо - ред.) поступает для мира ... Это позволит очень существенно снизить цены на дизельное топливо", - заявил Трампа в интервью телекомпании Gray Media, комментируя соглашение с Россией.
Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося контакта было достигнуто соглашение о поставках дизельного топлива из России.
 
 
РОССИЯСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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