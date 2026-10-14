https://1prime.ru/20261014/tramp-874212045.html

Трамп рассчитывает на снижение цен на дизельное топливо

Трамп рассчитывает на снижение цен на дизельное топливо - 14.10.2026, ПРАЙМ

Трамп рассчитывает на снижение цен на дизельное топливо

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что договоренность с Россией по дизельному топливу позволит существенно снизить цены на этот нефтепродукт в мире. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T08:58+0300

2026-10-14T08:58+0300

2026-10-14T08:58+0300

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874212045.jpg?1791957533

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что договоренность с Россией по дизельному топливу позволит существенно снизить цены на этот нефтепродукт в мире. "Я считаю, что это здорово, потому что оно (дизельное топливо - ред.) поступает для мира ... Это позволит очень существенно снизить цены на дизельное топливо", - заявил Трампа в интервью телекомпании Gray Media, комментируя соглашение с Россией. Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося контакта было достигнуто соглашение о поставках дизельного топлива из России.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дональд трамп, владимир путин