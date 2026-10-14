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Морской и внутренний водный транспорт ввели в единый порядок страхования

Морской и внутренний водный транспорт ввели в единый порядок страхования - 14.10.2026, ПРАЙМ

Морской и внутренний водный транспорт ввели в единый порядок страхования

Морской и внутренний водный транспорт России включили в единый порядок обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, таким образом россияне | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T11:06+0300

2026-10-14T11:06+0300

2026-10-14T11:06+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Морской и внутренний водный транспорт России включили в единый порядок обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, таким образом россияне смогут в короткие сроки получать страховые выплаты за инциденты на воде, сообщил Минтранс России. "Единый порядок оформления документов о транспортных инцидентах, служащих основанием для получения страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), который уже действует для ряда видов транспорта, теперь будет распространяться на морской и внутренний водный транспорт", - говорится в сообщении министерства. Уточняется, что ранее их регулирование осуществлялось в рамках отдельных ведомственных актов. "Ожидается, что новые правила повысят предсказуемость и скорость страховых выплат для пассажиров, а также снизят административную нагрузку на перевозчиков за счет применения типовых форм", - отмечают в ведомстве. По данным Минтранса, в рамках действующих правил при любом инциденте, повлекшем вред жизни, здоровью или имуществу пассажира, перевозчик обязан оформить документ о произошедшем событии. Обращение пассажира, на основании которого составляют документ, может быть оформлено как в письменной, так и в устной форме, а сам документ разрешается оформлять на бумажном носителе либо в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью, пояснили в ведомстве. Обязательными реквизитами являются номер, дата и время составления, данные о перевозчике и виде перевозки, а также детальное описание события и сопутствующих обстоятельств, поясняет Минтранс.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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