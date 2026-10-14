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ЦБ с максимальной вероятностью сохранит ключевую ставку

ЦБ с максимальной вероятностью сохранит ключевую ставку - 14.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ с максимальной вероятностью сохранит ключевую ставку

Банк России с максимальной вероятностью сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании в пятницу 23 октября, заявил журналистам первый зампредседателя... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T10:48+0300

2026-10-14T10:48+0300

2026-10-14T10:48+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Банк России с максимальной вероятностью сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании в пятницу 23 октября, заявил журналистам первый зампредседателя Сбербанка Александр Ведяхин. "Мы считаем, что максимальная вероятность на следующем заседании заключается в том, что регулятор оставит ставку без изменений", - сказал он. В Сбербанке верят в тренд снижения ключевой ставки, сейчас идет подготовка к длительным проектам, которые банк включит, как только процентная и ключевая ставка снизятся, отметил Ведяхин. Банк России 11 сентября впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял в середине прошлого года и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, банк россии, сбербанк