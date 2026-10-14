https://1prime.ru/20261014/tsb-874246831.html
Условия кредитования предприятий в октябре ужесточились, заявили в ЦБ
Условия кредитования предприятий в октябре ужесточились, заявили в ЦБ - 14.10.2026, ПРАЙМ
Условия кредитования предприятий в октябре ужесточились, заявили в ЦБ
Оценки условий кредитования предприятиями в России снизились по экономике и в большинстве отраслей в октябре по сравнению с сентябрем, сообщает Банк России. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T19:03+0300
2026-10-14T19:03+0300
2026-10-14T19:10+0300
россия
финансы
банки
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874246831.jpg?1791994249
МОСКВА, 14 окт ПРАЙМ. Оценки условий кредитования предприятиями в России снизились по экономике и в большинстве отраслей в октябре по сравнению с сентябрем, сообщает Банк России. "В октябре оценки предприятиями условий кредитования по сравнению с предыдущим месяцем снизились в целом по экономике и в большинстве отраслей", - говорится в материале ЦБ "Мониторинг предприятий". При этом указывается, что под исключение попали отрасли добычи, розничной торговли, транспортировки и хранения, водоснабжения. Некоторое ужесточение условий кредитования было связано с неценовыми условиями (требования к финансовому положению, обеспечению и так далее). При этом общий баланс оценок предприятиями условий кредитования находился на уровне средних значений за последние 10 лет.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, банки, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Банки, Банк России
Условия кредитования предприятий в октябре ужесточились, заявили в ЦБ
ЦБ: условия кредитования предприятий в России в октябре несколько ужесточились
МОСКВА, 14 окт ПРАЙМ. Оценки условий кредитования предприятиями в России снизились по экономике и в большинстве отраслей в октябре по сравнению с сентябрем, сообщает Банк России.
"В октябре оценки предприятиями условий кредитования по сравнению с предыдущим месяцем снизились в целом по экономике и в большинстве отраслей", - говорится в материале ЦБ "Мониторинг предприятий".
При этом указывается, что под исключение попали отрасли добычи, розничной торговли, транспортировки и хранения, водоснабжения.
Некоторое ужесточение условий кредитования было связано с неценовыми условиями (требования к финансовому положению, обеспечению и так далее).
При этом общий баланс оценок предприятиями условий кредитования находился на уровне средних значений за последние 10 лет.