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Условия кредитования предприятий в октябре ужесточились, заявили в ЦБ

Условия кредитования предприятий в октябре ужесточились, заявили в ЦБ - 14.10.2026, ПРАЙМ

Условия кредитования предприятий в октябре ужесточились, заявили в ЦБ

Оценки условий кредитования предприятиями в России снизились по экономике и в большинстве отраслей в октябре по сравнению с сентябрем, сообщает Банк России. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T19:03+0300

2026-10-14T19:03+0300

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МОСКВА, 14 окт ПРАЙМ. Оценки условий кредитования предприятиями в России снизились по экономике и в большинстве отраслей в октябре по сравнению с сентябрем, сообщает Банк России. "В октябре оценки предприятиями условий кредитования по сравнению с предыдущим месяцем снизились в целом по экономике и в большинстве отраслей", - говорится в материале ЦБ "Мониторинг предприятий". При этом указывается, что под исключение попали отрасли добычи, розничной торговли, транспортировки и хранения, водоснабжения. Некоторое ужесточение условий кредитования было связано с неценовыми условиями (требования к финансовому положению, обеспечению и так далее). При этом общий баланс оценок предприятиями условий кредитования находился на уровне средних значений за последние 10 лет.

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