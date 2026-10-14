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ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в России в октябре снизились до 21 пункта
ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в России в октябре снизились до 21 пункта - 14.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в России в октябре снизились до 21 пункта
Ценовые ожидания бизнеса в России в октябре уменьшились до 21 пункта, но оставались выше уровня второго квартала, говорится в информационно-аналитическом... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T19:06+0300
2026-10-14T19:06+0300
2026-10-14T19:06+0300
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банк россии
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в России в октябре уменьшились до 21 пункта, но оставались выше уровня второго квартала, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"Ценовые ожидания компаний (баланс ответов) в октябре снизились до 21,0 п. после роста с июля, однако оставались выше уровня второго квартала 2026 года. Средний ожидаемый прирост цен на следующие три месяца (в годовом выражении) несколько уменьшился (до 6,4%), но сохранялся выше уровней первого и второго кварталов 2026 года", - сказало в материалах ЦБ.
Отмечается, что снижение ценовых ожиданий отмечалось в большинстве отраслей, за исключением электроэнергетики, водоснабжения и сельского хозяйства.
При этом повышенные ценовые ожидания отмечены в электроэнергетике и водоснабжении в связи с плановой индексацией тарифов ЖКХ с октября 2026 года, поясняют в ЦБ.
Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца в годовом выражении в октябре несколько уменьшился – до 6,4% (в сентябре: 6,6%). Наименьший прирост цен ожидается в сельском хозяйстве (2,2%), наибольший – в электроэнергетике (37,3%) и водоснабжении (31,7%), говорится в комментарии регулятора.
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россия, банк россии
ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в России в октябре снизились до 21 пункта
ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в России в октябре снизились до 21 пункта
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в России в октябре уменьшились до 21 пункта, но оставались выше уровня второго квартала, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"Ценовые ожидания компаний (баланс ответов) в октябре снизились до 21,0 п. после роста с июля, однако оставались выше уровня второго квартала 2026 года. Средний ожидаемый прирост цен на следующие три месяца (в годовом выражении) несколько уменьшился (до 6,4%), но сохранялся выше уровней первого и второго кварталов 2026 года", - сказало в материалах ЦБ.
Отмечается, что снижение ценовых ожиданий отмечалось в большинстве отраслей, за исключением электроэнергетики, водоснабжения и сельского хозяйства.
При этом повышенные ценовые ожидания отмечены в электроэнергетике и водоснабжении в связи с плановой индексацией тарифов ЖКХ с октября 2026 года, поясняют в ЦБ.
Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца в годовом выражении в октябре несколько уменьшился – до 6,4% (в сентябре: 6,6%). Наименьший прирост цен ожидается в сельском хозяйстве (2,2%), наибольший – в электроэнергетике (37,3%) и водоснабжении (31,7%), говорится в комментарии регулятора.