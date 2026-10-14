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ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в России в октябре снизились до 21 пункта

ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в России в октябре снизились до 21 пункта - 14.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в России в октябре снизились до 21 пункта

Ценовые ожидания бизнеса в России в октябре уменьшились до 21 пункта, но оставались выше уровня второго квартала, говорится в информационно-аналитическом... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T19:06+0300

2026-10-14T19:06+0300

2026-10-14T19:06+0300

россия

банк россии

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в России в октябре уменьшились до 21 пункта, но оставались выше уровня второго квартала, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Ценовые ожидания компаний (баланс ответов) в октябре снизились до 21,0 п. после роста с июля, однако оставались выше уровня второго квартала 2026 года. Средний ожидаемый прирост цен на следующие три месяца (в годовом выражении) несколько уменьшился (до 6,4%), но сохранялся выше уровней первого и второго кварталов 2026 года", - сказало в материалах ЦБ. Отмечается, что снижение ценовых ожиданий отмечалось в большинстве отраслей, за исключением электроэнергетики, водоснабжения и сельского хозяйства. При этом повышенные ценовые ожидания отмечены в электроэнергетике и водоснабжении в связи с плановой индексацией тарифов ЖКХ с октября 2026 года, поясняют в ЦБ. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца в годовом выражении в октябре несколько уменьшился – до 6,4% (в сентябре: 6,6%). Наименьший прирост цен ожидается в сельском хозяйстве (2,2%), наибольший – в электроэнергетике (37,3%) и водоснабжении (31,7%), говорится в комментарии регулятора.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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