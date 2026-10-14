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Деловая активность в России в октябре заметно повысилась, сообщил ЦБ

Деловая активность в России в октябре заметно повысилась, сообщил ЦБ - 14.10.2026, ПРАЙМ

Деловая активность в России в октябре заметно повысилась, сообщил ЦБ

Деловая активность в России в октябре заметно повысилась относительно сентября, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий". | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T19:16+0300

2026-10-14T19:16+0300

2026-10-14T19:16+0300

россия

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Деловая активность в России в октябре заметно повысилась относительно сентября, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий". "В октябре оценки бизнес-климата заметно повысились по сравнению с предыдущим месяцем. ИБК (индикатор бизнес-климата - ред.) поднялся до 1,2 пункта после -2,4 пункта в сентябре", - говорится в комментарии. Отмечается, что положительную динамику индикатора обеспечил рост текущих оценок и краткосрочных ожиданий бизнеса. "Среди видов деятельности основной вклад в повышение ИБК в октябре внесли сфера услуг, торговля, транспортировка и хранение, а также обрабатывающие производства", - уточняется там. При этом текущие оценки делового климата в октябре увеличились после трех месяцев снижения и вернулись к уровню начала года. "Секвенциальный рост отмечался как в целом по экономике, так и во всех обследуемых отраслях, наиболее заметный - в транспортном комплексе и торговле автотранспортными средствами", - заключается в комментарии.

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