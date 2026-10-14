https://1prime.ru/20261014/tsb-874247785.html
Деловая активность в России в октябре заметно повысилась, сообщил ЦБ
Деловая активность в России в октябре заметно повысилась, сообщил ЦБ - 14.10.2026, ПРАЙМ
Деловая активность в России в октябре заметно повысилась, сообщил ЦБ
Деловая активность в России в октябре заметно повысилась относительно сентября, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий". | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T19:16+0300
2026-10-14T19:16+0300
2026-10-14T19:16+0300
россия
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Деловая активность в России в октябре заметно повысилась относительно сентября, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий".
"В октябре оценки бизнес-климата заметно повысились по сравнению с предыдущим месяцем. ИБК (индикатор бизнес-климата - ред.) поднялся до 1,2 пункта после -2,4 пункта в сентябре", - говорится в комментарии.
Отмечается, что положительную динамику индикатора обеспечил рост текущих оценок и краткосрочных ожиданий бизнеса. "Среди видов деятельности основной вклад в повышение ИБК в октябре внесли сфера услуг, торговля, транспортировка и хранение, а также обрабатывающие производства", - уточняется там.
При этом текущие оценки делового климата в октябре увеличились после трех месяцев снижения и вернулись к уровню начала года.
"Секвенциальный рост отмечался как в целом по экономике, так и во всех обследуемых отраслях, наиболее заметный - в транспортном комплексе и торговле автотранспортными средствами", - заключается в комментарии.
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россия
Деловая активность в России в октябре заметно повысилась, сообщил ЦБ
ЦБ: деловая активность в России в октябре заметно повысилась
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Деловая активность в России в октябре заметно повысилась относительно сентября, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий".
"В октябре оценки бизнес-климата заметно повысились по сравнению с предыдущим месяцем. ИБК (индикатор бизнес-климата - ред.) поднялся до 1,2 пункта после -2,4 пункта в сентябре", - говорится в комментарии.
Отмечается, что положительную динамику индикатора обеспечил рост текущих оценок и краткосрочных ожиданий бизнеса. "Среди видов деятельности основной вклад в повышение ИБК в октябре внесли сфера услуг, торговля, транспортировка и хранение, а также обрабатывающие производства", - уточняется там.
При этом текущие оценки делового климата в октябре увеличились после трех месяцев снижения и вернулись к уровню начала года.
"Секвенциальный рост отмечался как в целом по экономике, так и во всех обследуемых отраслях, наиболее заметный - в транспортном комплексе и торговле автотранспортными средствами", - заключается в комментарии.