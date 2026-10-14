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Макроэкономические риски для России ниже, чем для других стран, заявил ЦБ - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Макроэкономические риски для России ниже, чем для других стран, заявил ЦБ
Макроэкономические риски для России ниже, чем для других стран, заявил ЦБ - 14.10.2026, ПРАЙМ
Макроэкономические риски для России ниже, чем для других стран, заявил ЦБ
Макроэкономические риски для России заметно ниже, чем для большинства других стран, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T19:46+0300
2026-10-14T19:50+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Макроэкономические риски для России заметно ниже, чем для большинства других стран, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Макроэкономические риски для России заметно ниже, чем для большинства других стран, а также ниже того уровня, который наблюдался в предыдущие периоды резкого ужесточения глобальных финансовых условий из-за ужесточения ДКП в крупнейших экономиках", - говорится в бюллетене. Это является следствием существенно снизившейся за последние годы интеграции российского финансового рынка с мировым, поясняется там. По мнению аналитиков, основным каналом влияния видится динамика экономической активности в странах - торговых партнерах.
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192
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
19:46 14.10.2026 (обновлено: 19:50 14.10.2026)
 
Макроэкономические риски для России ниже, чем для других стран, заявил ЦБ

ЦБ: макроэкономические риски для России заметно ниже, чем для большинства других стран

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Макроэкономические риски для России заметно ниже, чем для большинства других стран, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
"Макроэкономические риски для России заметно ниже, чем для большинства других стран, а также ниже того уровня, который наблюдался в предыдущие периоды резкого ужесточения глобальных финансовых условий из-за ужесточения ДКП в крупнейших экономиках", - говорится в бюллетене.
Это является следствием существенно снизившейся за последние годы интеграции российского финансового рынка с мировым, поясняется там.
По мнению аналитиков, основным каналом влияния видится динамика экономической активности в странах - торговых партнерах.
 
ФинансыРОССИЯБанк России
 
 
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