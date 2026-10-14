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В ЦБ заявили о продолжении роста экономики в третьем квартале

В ЦБ заявили о продолжении роста экономики в третьем квартале - 14.10.2026, ПРАЙМ

В ЦБ заявили о продолжении роста экономики в третьем квартале

Рост экономики в третьем квартале на основе оперативных данных продолжился, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T19:46+0300

2026-10-14T19:46+0300

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россия

банк россии

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Рост экономики в третьем квартале на основе оперативных данных продолжился, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "По нашей оценке на основе оперативных данных, рост экономики в третьем квартале продолжился, хотя и очень сдержанным темпом в целом по ВВП", - говорится в материалах. Аналитики указывают на сохранении высокой неоднородности динамики по отраслям. "Ускорение роста в части отраслей сочетается со снижением выпуска в тех, которые столкнулись с временным выбытием производственных и логистических мощностей", - пояснили они. Отмечается, что значительная часть замедления роста в третьем квартале вызвана временным снижением производственного потенциала экономики. "Замедление внутреннего спроса было менее выраженным, чем замедление общего роста экономики. По мере восстановления производственных мощностей темпы экономического роста возрастут", - говорится в материалах.

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