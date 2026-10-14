https://1prime.ru/20261014/tsb-874250001.html
ЦБ рассказал, как добиться замедления инфляции в России до 4% в 2027 году
ЦБ рассказал, как добиться замедления инфляции в России до 4% в 2027 году - 14.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, как добиться замедления инфляции в России до 4% в 2027 году
Возобновление дезинфляционных процессов и замедление инфляции в России до 4% в 2027 году требуют выверенных решений по дальнейшей траектории ключевой ставки,... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T20:04+0300
2026-10-14T20:04+0300
2026-10-14T20:09+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Возобновление дезинфляционных процессов и замедление инфляции в России до 4% в 2027 году требуют выверенных решений по дальнейшей траектории ключевой ставки, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Возобновление дезинфляционных процессов и замедление инфляции до 4% в 2027 году требуют выверенных решений по дальнейшей траектории ключевой ставки", - говорится в бюллетене. Также аналитики отмечают, что полное возвращение к нейтральной ДКП в рамках базового прогноза, то есть в отсутствие новых длящихся шоков и при бюджетной политике в соответствие с текущими планами правительства, произойдет к 2029 году.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
ЦБ рассказал, как добиться замедления инфляции в России до 4% в 2027 году
ЦБ: замедление инфляции в России до 4% в 2027 году требует выверенных решений
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Возобновление дезинфляционных процессов и замедление инфляции в России до 4% в 2027 году требуют выверенных решений по дальнейшей траектории ключевой ставки, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
"Возобновление дезинфляционных процессов и замедление инфляции до 4% в 2027 году требуют выверенных решений по дальнейшей траектории ключевой ставки", - говорится в бюллетене.
Также аналитики отмечают, что полное возвращение к нейтральной ДКП в рамках базового прогноза, то есть в отсутствие новых длящихся шоков и при бюджетной политике в соответствие с текущими планами правительства, произойдет к 2029 году.