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ЦБ рассказал, как добиться замедления инфляции в России до 4% в 2027 году

ЦБ рассказал, как добиться замедления инфляции в России до 4% в 2027 году - 14.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ рассказал, как добиться замедления инфляции в России до 4% в 2027 году

Возобновление дезинфляционных процессов и замедление инфляции в России до 4% в 2027 году требуют выверенных решений по дальнейшей траектории ключевой ставки,... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T20:04+0300

2026-10-14T20:04+0300

2026-10-14T20:09+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Возобновление дезинфляционных процессов и замедление инфляции в России до 4% в 2027 году требуют выверенных решений по дальнейшей траектории ключевой ставки, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Возобновление дезинфляционных процессов и замедление инфляции до 4% в 2027 году требуют выверенных решений по дальнейшей траектории ключевой ставки", - говорится в бюллетене. Также аналитики отмечают, что полное возвращение к нейтральной ДКП в рамках базового прогноза, то есть в отсутствие новых длящихся шоков и при бюджетной политике в соответствие с текущими планами правительства, произойдет к 2029 году.

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финансы, россия, банк россии