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Цена энергии влияет на конкурентоспособность экономики Европы - Мелони

Цена энергии влияет на конкурентоспособность экономики Европы - Мелони - 14.10.2026, ПРАЙМ

Цена энергии влияет на конкурентоспособность экономики Европы - Мелони

Высокая стоимость энергоносителей является главным фактором, влияющим на конкурентоспособность экономики Европы, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T11:52+0300

2026-10-14T11:52+0300

2026-10-14T11:52+0300

мировая экономика

европа

италия

ес

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РИМ, 14 окт – ПРАЙМ. Высокая стоимость энергоносителей является главным фактором, влияющим на конкурентоспособность экономики Европы, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Вопрос, который сегодня сильнее всего влияет на конкурентоспособность нашей экономики, - это стоимость энергии", - заявила Мелони, выступая в Сенате национального парламента перед поездкой на саммит ЕС 15-16 октября. По ее словам, нельзя требовать от европейских предприятий конкурировать с крупнейшими мировыми игроками и одновременно мириться с тем, что они вынуждены платить за энергию значительно больше своих конкурентов. "Мы также не можем проводить экологический переход ценой разрушения нашей промышленной базы. Декарбонизация не должна означать деиндустриализацию, особенно в нынешней геополитической обстановке", - отметила глава правительства, продолжая мысль о выработке подходов к единому рынку ЕС. Мелони подчеркнула, что напряженность на основных торговых маршрутах и в цепочках поставок влияет на безопасность и стоимость энергоносителей и топлива, повышает расходы на транспортировку и страхование. В конечном итоге это отражается на счетах за коммунальные услуги, стоимости продуктов питания и расходах предприятий. "Если на практике правило приводит к непредвиденным последствиям или усугубляет кризисную ситуацию, эту норму необходимо исправить. Потому что мы здесь не для того, чтобы защищать правила от реальности. Мы здесь для того, чтобы защищать граждан от неправильных правил", - заявила Мелони.

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мировая экономика, европа, италия, ес