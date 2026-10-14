Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена энергии влияет на конкурентоспособность экономики Европы - Мелони - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/tsena-874219650.html
Цена энергии влияет на конкурентоспособность экономики Европы - Мелони
Цена энергии влияет на конкурентоспособность экономики Европы - Мелони - 14.10.2026, ПРАЙМ
Цена энергии влияет на конкурентоспособность экономики Европы - Мелони
Высокая стоимость энергоносителей является главным фактором, влияющим на конкурентоспособность экономики Европы, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:52+0300
2026-10-14T11:52+0300
мировая экономика
европа
италия
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874219650.jpg?1791967967
РИМ, 14 окт – ПРАЙМ. Высокая стоимость энергоносителей является главным фактором, влияющим на конкурентоспособность экономики Европы, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Вопрос, который сегодня сильнее всего влияет на конкурентоспособность нашей экономики, - это стоимость энергии", - заявила Мелони, выступая в Сенате национального парламента перед поездкой на саммит ЕС 15-16 октября. По ее словам, нельзя требовать от европейских предприятий конкурировать с крупнейшими мировыми игроками и одновременно мириться с тем, что они вынуждены платить за энергию значительно больше своих конкурентов. "Мы также не можем проводить экологический переход ценой разрушения нашей промышленной базы. Декарбонизация не должна означать деиндустриализацию, особенно в нынешней геополитической обстановке", - отметила глава правительства, продолжая мысль о выработке подходов к единому рынку ЕС. Мелони подчеркнула, что напряженность на основных торговых маршрутах и в цепочках поставок влияет на безопасность и стоимость энергоносителей и топлива, повышает расходы на транспортировку и страхование. В конечном итоге это отражается на счетах за коммунальные услуги, стоимости продуктов питания и расходах предприятий. "Если на практике правило приводит к непредвиденным последствиям или усугубляет кризисную ситуацию, эту норму необходимо исправить. Потому что мы здесь не для того, чтобы защищать правила от реальности. Мы здесь для того, чтобы защищать граждан от неправильных правил", - заявила Мелони.
европа
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, европа, италия, ес
Мировая экономика, ЕВРОПА, ИТАЛИЯ, ЕС
11:52 14.10.2026
 
Цена энергии влияет на конкурентоспособность экономики Европы - Мелони

Мелони: высокая стоимость энергии влияет на конкурентоспособность экономики Европы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
РИМ, 14 окт – ПРАЙМ. Высокая стоимость энергоносителей является главным фактором, влияющим на конкурентоспособность экономики Европы, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
"Вопрос, который сегодня сильнее всего влияет на конкурентоспособность нашей экономики, - это стоимость энергии", - заявила Мелони, выступая в Сенате национального парламента перед поездкой на саммит ЕС 15-16 октября.
По ее словам, нельзя требовать от европейских предприятий конкурировать с крупнейшими мировыми игроками и одновременно мириться с тем, что они вынуждены платить за энергию значительно больше своих конкурентов.
"Мы также не можем проводить экологический переход ценой разрушения нашей промышленной базы. Декарбонизация не должна означать деиндустриализацию, особенно в нынешней геополитической обстановке", - отметила глава правительства, продолжая мысль о выработке подходов к единому рынку ЕС.
Мелони подчеркнула, что напряженность на основных торговых маршрутах и в цепочках поставок влияет на безопасность и стоимость энергоносителей и топлива, повышает расходы на транспортировку и страхование. В конечном итоге это отражается на счетах за коммунальные услуги, стоимости продуктов питания и расходах предприятий.
"Если на практике правило приводит к непредвиденным последствиям или усугубляет кризисную ситуацию, эту норму необходимо исправить. Потому что мы здесь не для того, чтобы защищать правила от реальности. Мы здесь для того, чтобы защищать граждан от неправильных правил", - заявила Мелони.
 
Мировая экономикаЕВРОПАИТАЛИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала