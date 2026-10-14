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Цены на продукты в США могут ускорить рост из-за подорожания топлива

Цены на продукты в США могут ускорить рост из-за подорожания топлива - 14.10.2026, ПРАЙМ

Цены на продукты в США могут ускорить рост из-за подорожания топлива

Цены на продукты питания в США могут ускорить рост из-за подорожания топлива и, соответственно, грузоперевозок, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T09:13+0300

2026-10-14T09:13+0300

2026-10-14T09:13+0300

бизнес

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Цены на продукты питания в США могут ускорить рост из-за подорожания топлива и, соответственно, грузоперевозок, сообщает газета Financial Times со ссылкой на аналитические данные и экспертов отрасли. "Американских потребителей ожидает новый виток роста цен на продукты питания, поскольку резкий рост стоимости дизельного топлива и грузоперевозок грозит спровоцировать очередную волну продовольственной инфляции на полках супермаркетов страны", - пишет газета. Продовольственные компании подвергаются влиянию рекордных цен на дизельное топливо, отмечает издание. По данным торговой площадки для грузоперевозок DAT, которые приводит Financial Times, текущие ставки на дальние перевозки грузовыми автоприцепами выросли за год в полтора раза. Стоимость алюминия и карбамидных удобрений также увеличилась на двузначные числа процентов, следует из данных инвестиционной банковской компании Piper Sandler. "Если посчитать прибыль производителей, оптовиков и ретейлеров, сложно представить, что цены на продукты не вырастут в ближайшие два-три месяца", - приводит газета мнение экономиста по продовольствию Калифорнийского политехнического университета Рики Вольпе (Ricky Volpe). Отдельные пищевые компании также уже анонсировали повышение отпускных цен. Так, производитель знаменитых консервированных супов Campbell's уведомил рмтейлеров о повышении цен на 4-5% примерно на 60% своего ассортимента, а специализирующаяся на производстве и продаже консервов Conagra готовит повышение цен прежде всего на замороженные продукты. В свою очередь фирма Pepsiсo уже предупредила о новой волне продовольственной инфляции из-за роста цен на энергоносители и сельхозпродукцию, указывает газета. Розница заявляет, что работает над сдерживанием продовольственной инфляции, при этом Walmart и Costco направляют миллиарды долларов, полученные в качестве возмещения таможенных пошлин США, на снижение цен на некоторые товары, пишет Financial Times.

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бизнес, мировая экономика, сша, financial times, walmart